Non si ferma la solidarietà verso Modigliana: in dono anche un bobcat

Non si ferma la solidarietà verso Modigliana. Sabato mattina, spiega il sindaco Jader Dardi, "abbiamo sono arrivati i volontari dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che si sono affiancati ai nostri uffici: due vigli urbani, un geometra all'ufficio tecnico, provenienti dal comune di Lecco. Oltre a loro, una responsabile nel settore amministrativo che ha gestito l'ufficio per la presentazione di autonoma sistemazione che, a sorpresa, ho appreso essere anche la giovane sindaco del comune di Rialto in provincia di Savona, Valentina Doglio, dipendente del comune di Noli e che si è dimostrata bravissima e molto attenta verso le oltre 80 persone che hanno presentato domanda per l'assistenza di autonoma sistemazione e fra pochi giorni tornerà a Modigliana, per aiutarci in questa fase così delicata e difficile nella attività amministrativa del nostro comune". Inoltre il Rotary di di Fiorenzuola d'Arda, Distretto 2050 ha donato un Bob cat che sarà messo a disposizione della Protezione Civile di Modigliana. "Un gesto di concreta solidarietà verso la nostra comunità così colpita dai danni del maltempo - conclude Dardi -. A loro un sincero ringraziamento per l'attenzione che ci hanno rivolto e che già si era concretizzata con la donazione di aiuti umanitari. Con molti di loro il rapporto di collaborazione è molto forte e risale alle attività di formazione della Protezione Civile che si tengono ogni anno a Montebello".