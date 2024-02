Non solo delinquenza, "Orgogliosi Forlivesi" si attiva per il decoro in centro: incontro con Alea per la gestione rifiuti

Bidoni disseminati lungo i marciapiedi. Sacchetti della spazzatura gettati per strada o vicino ai cestini dell'immondizia. Dopo aver sollevato l'attenzione sul problema sicurezza in alcune aree del centro storico, il comitato "Orgogliosi Forlivesi", che conta oltre 60 membri, si attiva contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. "Sul tema del “Lercio storico” che tanto suscita indignazione ed attenzione, vorremmo esprimere tutto il nostro sdegno verso l’obiettiva indifferenza che ha visto, per anni, molti di noi cittadini colpevoli osservatori muti", premettono dal comitato, annunciando un incontro con Alea. Martedì, infatti, il coordinatore del quartiere Centro storico e membro del comitato, Alberto Poggi, incontrerà i vertici della società che si occupa della raccolta rifiuti per segnalare criticità e mettere sul tavolo "proposte concrete, già da tempo avanzate", finalizzate ad un maggior decoro del centro.

"Orgogliosi Forlivesi" si attiva quindi anche sul tema del decoro in centro dopo aver presentato un esposto con oltre 200 firme contro episodi di delinquenza nelle aree nei pressi del Duomo e di via Degli Orgogliosi. La risposta alla raccolta firme, promossa dall'avvocato Learte Cenni e dal commercialista Nicola Baccarini, non si è fatta attendere: il comitato ha infatti incontrato l'amministrazione comunale, il prefetto, i vertici delle forze dell'ordine e il vescovo Livio Corazza. Sono stati intensificati i controlli che hanno portato tra l'altro a due fogli di via e cinque avvisi orali firmati dal questore Claudio Mastromattei, misure di prevenzione inflitte nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose a cui è stato intimato di mantenere una condotta conforme alla legge.

"Fin dal momento in cui sono avvenuti i primi confronti con alcuni dei cittadini della zona ho provveduto ad attivare il Comando della Polizia Locale per potenziare il controllo nella zona individuata dai cittadini come più critica", aveva puntualizzato nei giorni scorsi il vicesindaco Daniele Mezzacapo nell'illustrare le attività svolte dalla Polizia Locale, con oltre 40 sanzioni per ubriachezza molesta, specificando che "si è trattato di una azione certamente funzionale ad affrontare il problema, ma rispetto alla quale è necessaria ulteriore attenzione".