Non solo riviera: anche Bertinoro si colora di rosa con la "Pink Week"

Non solo la Riviera si tinge di rosa: dal 3 al 9 agosto a Bertinoro va in scena la Pink Week in versione collinare: per tutta settimana la Rocca e il Palazzo Comunale saranno illuminati di rosa, per rendere più suggestive le visite al borgo medievale e sono in programma tre eventi musicali, promossi grazie alla collaborazione fra il Comune ed Entroterre Festival. Si comincia lunedì 3 agosto alle ore 21,30, nella Cattedrale, si terrà il concerto per flauto e pianoforte che vedrà protagonista Michele Marasco, uno dei più noti flautisti della scena musicale.

Sabato 8 agosto, alle 21,30 l’appuntamento è nel Parco delle Terme di Fratta con il Sara Zaccarelli Trio, che segna anche la conclusione della rassegna ‘Donne in Blues’. Il cartellone della Pink Week si chiude all’alba: domenica 9 agosto, a partire dalle 6,15 del mattino nel cortile della Rocca si esibirà il Freem Saxophon Quartet in “A Minimal Sax”, un concerto dedicato alla musica minimalista con alcuni dei brani più noti per questa formazione. E ci sarà anche la colazione.

Partecipare a questi eventi non graverà sulle tasche del pubblico. Infatti, la società SevenSIS s.r.l., società di servizi per imprese e per lo spettacolo, coprirà interamente il costo, acquistando i biglietti che saranno poi distribuiti gratuitamente agli spettatori.