Non vede il vicino da giorni, si preoccupa e attiva la Polizia: era ricoverato in ospedale

Intervento di soccorso pubblico delle Volanti della Polizia di Stato fortunatamente risoltosi per il meglio. Lunedì mattina una cittadina ha segnalato la sua preoccupazione per le condizioni di salute di un vicino di casa, del quale non aveva notizia da qualche giorno e che non rispondeva a nessuno. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della questura di Corso Garibaldi si sono recati sul posto verificando che in effetti dall’appartamento non vi erano segnali di presenze di persone. In ragione dell’età del residente si è temuto per il peggio; fortunatamente si è poi verificato, tramite la Centrale Operativa, che l’uomo era ricoverato in Ospedale da qualche giorno, per cui la sua situazione di salute era monitorata a dovere.