"Nonni, i migliori babysitter che si possa avere: una risorsa per la crescita dei nipoti"

"La Festa dei Nonni conserva un importante motivo di fondo che accomuna i festeggiamenti in ogni luogo: valorizzare e riconoscere l’importanza del ruolo dei nonni soprattutto agli occhi delle giovani generazioni. Nonni sempre pronti ad aiutare, supportare e proteggere i nipoti. Non va dimenticato il loro provvidenziale contributo nelle tante famiglie in cui i genitori lavoravano e le scuole erano chiuse a causa del Coronavirus". Ci tiene a ricordarlo il Cupla, Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo, dando appuntamento ai soci per una giornata interamente dedicata alla Festa dei Nonni sabato 8 ottobre al Ristorante Polisportivo V. Cimatti di Roncadello (Via Alessandro Pasqualini 4, Forlì) a partire dalle 9.30.

Un’iniziativa per approfondire, grazie anche agli interventi della psicologa Sonia Sassi, i profili relazionali legati all’essere nonni, sapendo che una buona qualità della vita e coesione familiare è data da un solido punto di riferimento. "Infatti, i nonni si confermano una risorsa per la crescita e lo sviluppo dei nipoti, specialmente perché le abitudini e lo stile di vita dei nonni ad oggi sono differenti rispetto a quelli passati - viene rimarcato -; si pratica ancora sport e si dà maggiore importanza alla cura del proprio corpo e abbigliamento e questo comporta avere un aspetto più giovanile. In sostanza, sono i migliori babysitter che si possa avere".

Il Cupla è composto da 7 associazioni dei Pensionati della provincia di Forlì-Cesena (Anap Confartigianato, Associazione Pensionati Cia, 50 &PIU’ – Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, FIPAC – Confesercenti, Anpa Pensionati Confagricoltura) con una rappresentanza di oltre 30.000 soci. Per ricevere informazioni e partecipare all'evento è possibile rivolgersi alla propria associazione entro il 29 settembre.