Forlimpopoli, regole più stringenti per il benessere degli amici a 4 zampe: ecco la nuova ordinanza

Per tutelare gli amici a quattro zampe, ma anche per preservare il decoro e la sicurezza urbana, il Comune di Forlimpopoli richiama ai loro doveri i proprietari di cani, gatti & co. integrando le regole già in vigore con ulteriori prescrizioni. Questo il senso della nuova ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Milena Garavini. "I nostri amici a quattro zampe - rimarcano il primo cittadino e l'assessore all’Ambiente Gianmatteo Peperoni -. sono affettuosi, giocosi e ci donano incondizionatamente la loro amicizia e compagnia. Sono benvenuti nella città, ma vanno trattati bene ed è indispensabile che i loro padroni rispettino alcune semplici regole per una civile convivenza".

Queste le principali novità introdotte. Fermo restando il divieto – già in vigore - di insudiciare marciapiedi, strade e altri spazi pubblici, il nuovo provvedimento stabilisce per gli accompagnatori degli animali un nuovo obbligo: quello di portare sempre con sé l’attrezzatura per ripulire e di essere pronti, se richiesto, a mostrarla agli organi di vigilanza. Minimo indispensabile: un sacchetto per la raccolta delle deiezioni e una bottiglietta d’acqua per sciacquare l’area. Si ricorda, fra l’altro, che sul territorio sono stati installati 20 distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni degli animali.

Vengono inoltre introdotte indicazione per custodire adeguatamente anche a casa propria gli animali, in modo da mantenerli in buono stato. Così, ad esempio, viene specificato che cucce, recinti, gabbie, acquari devono essere di misura adeguata e mantenuti con decoro e pulizia; alle varie specie vanno garantiti rispetto, adeguata alimentazione, cure mediche, possibilità di movimento, evitando di imporre comportamenti non consoni alle loro caratteristiche etologiche. E, naturalmente, sono vietati maltrattamenti, percosse e ogni tipo di volenza nei loro confronti.

Fra le regole confermate quella di tenere i cani al guinzaglio negli spazi pubblici e di far indossare la museruola agli animali di grossa taglia; anche nelle due aree di sgambamento presenti nel territorio comunale, i cani possono correre e giocare liberamente, ma non possono comunque essere lasciati incustoditi, e l’accompagnatore deve avere almeno 14 anni. Chi non rispetta le disposizioni contenute nell’ordinanza rischia una sanzione amministrativa che può andare dai 50 ai 500 euro, e nei casi più gravi anche una denuncia all’autorità giudiziaria. Il testo integrale dell’ordinanza può essere consultato sul sito del Comune https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16379&idCat=17166&ID=19650&TipoElemento=categoria