"Note per crescere", un pomeriggio di musica al Villa Romiti con le scuole dell’infanzia cattoliche CoMete

Le scuole dell’infanzia cattoliche CoMete, “San Giovanni Bosco” (Cappuccinini) “Maria Ausiliatrice” (Pianta) e “Maria Bambina” (Villanova) di Forlì hanno presentato sabato al Palasport Villa Romiti, un evento musicale rivolto ai bambini e alle loro famiglie, per raccontare il bellissimo percorso realizzato insieme ad Ilaria Mazzotti, esperta di didattica musicale, formatrice e fondatrice della scuola musicale InArte di Forlì.

Le scuole CoMete, dopo essersi aggiudicate i finanziamenti ministeriali per il progetto “Art e-ducation: note per crescere”, hanno potuto intraprendere una collaborazione con l’Accademia InArte, proponendo all’interno di ogni scuola un percorso laboratoriale musicale-strumentale innovativo per bambini dai 3 ai 6 anni, ed una formazione specifica per tutti gli insegnanti.

L’incontro, aperto a tutte le famiglie delle scuole e del territorio, è stato introdotto da Franco Colafrancesco (vice presidente dell'associazione CoMete) e dalle due coordinatrici pedagogiche dell’associazione (Chiara Colafrancesco e Raffaella Pollice) che hanno rivolto i loro saluti e ringraziamenti al Vescovo di Forlì mons. Livio Corazza, a Paola Casara, assessora ai Servizi educativi scuola e formazione, e alle numerose famiglie presenti.

I bambini hanno cantato e ballato utilizzando strumenti musicali accompagnati dai bravissimi giovani musicisti dell’orchestra della scuola musicale In Arte. "Hanno mostrato come si sono avvicinati, grazie a questo progetto, al mondo della musica e come sia importante per la loro crescita e relazioni - spiegano dall'associazione Scuola CoMete -. L’emozione di creare un qualcosa insieme agli altri resta come una traccia nel cuore del bambino e di noi adulti che siamo stati li con loro".

"L’apprendimento perché sia efficace richiede gioia ed entusiasmo e il fatto di poter vivere insieme ai bambini tutte le fasi di questa esperienza ha creato un legame, una relazione ancora più solida tra bambini e insegnanti e questo sicuramente è un’eredità che le scuole Comete porteranno avanti anche nei prossimi anni", concludono dall'associazione.