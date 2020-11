Notte movimentata nel dormitorio della Caritas, minacce e resistenza: denunciato un 23enne

La Polizia di Stato ha denunciato alla magistratura uno straniero 23enne originario del Gambia per "resistenza a pubblico ufficiale" e "violazione di domicilio aggravat"a. Il fatto è avvenuto nella nottata tra martedì e mercoledì all’interno del dormitorio della Caritas, dove lo straniero si era introdotto fraudolentemente nonostante fosse stato allontanato il giorno prima a causa di comportamenti non consoni. Le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, chiamate a intervenire per risolvere la situazione, hanno impiegato parecchi sforzi per convincere l’uomo ad allontanarsi. Durante queste fasi il soggetto ha esternato minacce contro i referenti della struttura e opposto resistenza gli agenti, motivo per il quale è stato denunciato una volta provveduto al suo allontanamento.