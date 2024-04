Notte Nazionale del Liceo Classico, la scuola apre tra letture di testi classici e le danze sirtaki

Torna per la decima edizione la “Notte Nazionale del Liceo Classico”, alla quale il Liceo Morgagni di Forlì partecipa coinvolgendo per una serata alunni, insegnanti e cittadinanza. L’evento quest’anno si tiene venerdì 19 aprile, dalle 18 alle 24, contemporaneamente in quasi 350 licei classici. Anche in questa edizione, per la seconda volta, ai licei italiani si uniscono 14 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono l’Australia, la Croazia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Romania, la Spagna e la Turchia. I licei classici aderenti apriranno le loro porte e i giovani protagonisti si esibiranno in una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà in uno di questi licei potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti sapranno mettere in atto.

Il Liceo Morgagni propone un programma molto ricco che si aprirà con un momento comune a tutti i licei italiani: in Aula Icaro 1 sarà proiettato il video nazionale in contemporanea con i circa 350 licei aderenti; seguiranno i saluti del dirigente scolastico Marco Lega, e del referente del progetto, Ivanoe Privitera. Poi si apriranno ufficialmente gli eventi con la lettura del testo esplicativo del graphic novel italiano “Scavando nell’anima”, vincitore del relativo concorso; in seguito si assisterà alla lettura della parte finale delle Troiane di Euripide e alla presentazione di un progetto, a cura delle 5e delle Scienze Umane, sulla condanna della violenza contro le donne, tema comune a tutti i licei, per concludere questa prima parte con un momento musicale legato al tema comune (5^AC).

L’intero Liceo Morgagni si trasformerà per alcune ore in un luogo di cultura e divertimento con l’attesa danza Sirtaki (5^AC e 5^BC) e tantissimi altri eventi, tra cui parodie divertenti, riflessioni scientifiche, letture di poesie e performance teatrali. La “Notte Nazionale del Liceo Classico” è più che una festa. È, innanzitutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, puntando su una formazione di natura diversa che non sostituisce quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva. L'evento è nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia Classica presso l’Università di Torino, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo, introdotto dal brano inedito “In qualche modo faremo” del cantautore fiorentino Francesco Rainero,