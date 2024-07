Notte Rosa in Piazza Saffi con Mirko Casadei e Boomdabash: come cambia la viabilità in centro storico

Conto alla rovescia per la Notte Rosa in Piazza Saffi con l'evento "Balamondo...dance floor party", il concerto che vedrà protagonisti Mirko Casadei e Boomdabash in programma venerdì sera. Fino alle 4 di sabato in Piazza Saffi (compresa la porzione di piazzetta don Pippo) è previsto il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione per allestimento palco e attrezzature. Dalle 7 alle 24 di venerdì in Piazza Venti Settembre è previsto il divieto di transito e fermata con rimozione dei veicoli. Dalle 15 avrà inizio il posizionamento delle transenne in Piazza Saffi.

In Largo de' Calboni sarà istituito un senso unico alternato regolato a vista con precedenza per il senso di marcia previgente. Ci sarà inoltre il divieto di fermata con rimozione intera fila di stalli lato chiesa, da destinarsi a taxi e a stalli per persone con difficoltà motoria. In via Dei Filergiti, nel tratto compreso tra via G. Bonatti e via dei Filarmonici, sarà invertito il senso di marcia. Ci sarà l'inversione del senso di marcia anche in via Dall’Aste, nel tratto compreso fra corso Diaz e via Baratti.

Ci sarà inoltre il divieto di transito, ad eccezzione per residenti, attività ed autorizzati, in Corso Mazzini, nel tratto compreso fra piazza Saffi e via Bonatti;

in Corso Garibaldi, nel tratto compreso fra Saffi e via Giorgina Saffi; Corso della Repubblica, nel tratto compreso fra via Flavio Biondo e piazza A. Saffi; e via Jacopo Allegretti e via Quirico Filopanti (intera estensione). Infine venerdì dalle 15 alle 18 ci sarà il divieto di transito anche pedonale per operazioni di messa in sicurezza in piazza Aurelio Saffi (intera estensione ovvero area interna ai varchi).