Nove mesi per costruirla, s'inaugura la nuova chiesa di Vecchiazzano: festa nel giorno dell'Immacolata

Una nuova chiesa sorge a Vecchiazzano. S’inaugura l’8 dicembre “Nostra Signora del Rosario di Fatima”, luogo di culto curato dalla comunità dei Servi del Cuore Immacolato di Maria che in via Borghina hanno sede e cuore delle loro attività. Alle 9.45 è in programma la recita del rosario; alle 10.30 la messa presieduta da padre Luigi Luciano, ministro generale dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, seguirà alle 12.30 un momento conviviale.

La chiesa sorta in appena nove mesi esprime il carisma del luogo, legato profondamente a Fatima. Le vetrate frontali, per esempio, ne raccontano le apparizioni tra il maggio e l’ottobre del 1917; all’interno, l’abside narra l’Ultima Cena. “La chiesa può accogliere duecento persone - spiega padre Daniele Marzotto, superiore della comunità - manca ancora qualche piccolo particolare ma è fruibile, alcuni dettagli verranno sistemati più avanti”. Prima di questo luogo veniva usato per il culto una cappellina piccola, per una quarantina di persone e, specialmente nelle celebrazioni festive, una tensostruttura che per sei anni ha svolto la funzione di chiesa. L’affluenza, però, è diventata tale da giustificare l’edificazione di una nuova sede liturgica. Il progetto della nuova chiesa, a firma dell’architetto Lorenzo Raggi e realizzata dall’impresa edile Stylcasa, è stato pensato proprio per soddisfare le necessità spirituali del centinaio di persone che comunemente si ritrova nell’opera dei Servi del Cuore Immacolato di Maria.

La comunità che conta cinque frati, dal giugno del 2007 ha espresso appieno il suo spirito e oggi merita spazi più ampli, la nuova chiesa s’innesta in un’opera che è sorta a due passi dall’ospedale, perciò padre Daniele ringrazia “benefattori e volontari che hanno aiutato a trasformare una vecchia cascina romagnola con rimesse e fienili” fino a farla diventare quello che è ora: “viviamo solo di beneficenza, non abbiamo entrate fisse”. Le proposte che hanno fatto nascere una piccola Fatima in via Borghina sono rappresentate da attività per famiglie, sacramenti quali la Riconciliazione, catechesi per adulti, momenti spirituali e un’ora di adorazione al mese.L’opera di Vecchiazzano è lievito per attività rivolte anche a fasce d’età che in genere fanno più fatica ad accostarsi a vivere la fede nella quotidianità, come ragazzi, adolescenti che “hanno bisogno di ricevere tanto e trovare un distacco netto con ciò che il mondo offre”. Una proposta di catechesi, testimonianze, dove si può vivere la “radicalità di vita dell’essere cristiano”, dove si può sperimentare “che il vivere come Dio ci chiede è la nostra gioia”.