Novena della Madonna del Fuoco, giovani in Cattedrale per la veglia di preghiera

Lunedì è in programma il pellegrinaggio animato dalla Caritas e dalla comunità dei diaconi permanenti con la partecipazione del Centro di aiuto alla vita e del Movimento per la vita

"Attorno al fuoco per edificare una comunità di fratelli". Circa 150 giovani hanno preso parte venerdì sera alla Veglia dei Giovani nell'ambito della Novena della Madonna del Fuoco. Il momento di spiritualità, che ha visto l'adesione di oltre 500 grazie alla diretta trasmessa in streaming sul canale “youtube” della Pastorale Giovanile, si è svolto in Cattedrale e presieduto dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza.

Sabato si è svolto il pellegrinaggio degli ammalati, disabili e sofferenti, organizzato dalla Consulta della pastorale della salute, mentre domenica animerà il pellegrinaggio la famiglia salesiana, in occasione della festa di San Giovanni Bosco. Sempre domenica si svolgerà la Fiorita dei bambini alla Madonna, quest’anno in forma limitata causa covid con i rappresentanti delle parrocchie e delle scuole che alle 15 consegneranno i disegni dei bambini alla colonna della Madonna del Fuoco.

Lunedì è in programma il pellegrinaggio animato dalla Caritas e dalla comunità dei diaconi permanenti con la partecipazione del Centro di aiuto alla vita e del Movimento per la vita. Martedì, festa della Candelora, alle 10, messa con benedizione delle candele, alle 15.15 pellegrinaggio degli anziani, alle 16.45, messa episcopale con i religiosi e le religiose per la giornata della vita consacrata.