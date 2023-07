Novità per la Guardia medica: nuovo numero verde gratuito e unico su tutta la provincia

Da mercoledì 2 agosto importante novità per la Continuità Assistenziale (Guardia Medica) in provincia di Forlì-Cesena: il servizio avrà un nuovo numero di telefono, gratuito e unico su tutto il territorio provinciale, l’800 118009 che sostituirà i due numeri ora attivi sui diversi comuni della Provincia di Forlì-Cesena. Il servizio è attivo dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle ore 8 del sabato e altro giorno prefestivo fino alle ore 8 del lunedì o del giorno feriale successivo, quando non sono presenti i medici e i pediatri di famiglia.

Dal 2 agosto chiamando il nuovo numero verde unico provinciale, al cittadino risponderà sempre un operatore adeguatamente formato che prenderà in carico la chiamata, fornendo l’assistenza più adeguata al bisogno. Nel caso in cui un cittadino continuasse a chiamare uno dei precedenti numeri di telefono, un messaggio automatico gli comunicherà il nuovo numero verde gratuito a cui rivolgersi. "L’obiettivo di questa nuova modalità di accesso telefonico tramite il nuovo numero verde unico provinciale, già attiva negli altri ambiti provinciali della Romagna, è quello di rendere più accessibile ed efficiente il servizio", spiegano dall'Ausl Romagna.