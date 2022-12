Via Regnoli, chiude il kebab e si ampliano i locali. E anche i proprietari degli immobili investono

C’è fermento sotto il cielo di via Regnoli. C’è una partita, quella della valorizzazione del centro storico di Forlì, che l’associazione Regnoli 41 continua a giocare e con risultati che, nel tempo, hanno portato alla rinascita di una importante via nel cuore della città che aveva perso il suo smalto. E così, nell’arco di qualche anno, quella che era divenuta una via “minore”, vuoi per il calo della residenzialità, vuoi per la chiusura di molte attività commerciali, grazie all’impegno dei cittadini ha ripreso vita anche nel segno dell’arte e della creatività.

Merito dell’alleanza che, gradualmente, si è consolidata tra i gestori delle attività commerciali e di quelle ristorative, e dei volontari dell’associazione Regnoli 41. Tante le nuove aperture, a partire dal ristorante Sirtaki Cucina e Bottega Greca, e poi Desco, il locale specializzato in cocktail che prossimamente andrà al raddoppio e darà vita ad un nuovo spazio per le serate forlivesi. Ha fatto il bis anche Fabio Aurilio, già titolare del Partenope Café, con l’apertura, nel mese di settembre, del “Partenope Slow Sud”, la rosticceria-gastronomia con piatti e street food siciliani e campani.

Ma altre novità sono in arrivo. Dopo la chiusura del locale di kebab, infatti, entro l’estate inaugurerà una nuova attività che per il momento resta una sorpresa. Ad animare questo fermento contribuisce in modo determinante l’associazione Regnoli 41, di cui fa parte anche Donato Capolupo, imprenditore di origini milanesi e materane che qualche anno fa ha deciso di trasferirsi a Forlì, più precisamente in via Regnoli, dove ha anche portato la sede della sua azienda.

“Mi sono innamorato di questa città e in via Regnoli ho trovato un contesto ideale e pieno di bellezza, per questo ho deciso di investire qui”. Capolupo ha infatti acquistato diversi immobili - esattamente quelli che ora ospitano il ristorante Sirtaki e il Desco attuale e futuro - riqualificandoli e dandoli in gestione alle diverse attività commerciali. “Il centro storico si riqualifica e si valorizza a partire dalle intenzioni dei proprietari degli immobili che danno in affitto i locali - dice -. Un centro storico all’insegna del decoro attrae e ha una ricaduta positiva su tutta la città”.

Nel frattempo, ha inaugurato anche la nuova sede dell’associazione Regnoli 41, al civico 52, che è anche sede permanente del Buon Vivere, e che ospita esposizioni temporanee ma anche quella in programma nel periodo natalizio di un giovanissimo aspirante artista, un bimbo di nove anni che abita in via Regnoli e che farà la sua mostra aiutato da nonna Elvira, prima donna architetto a Forlì che, durante l’iniziativa “Particolari” in novembre. ha aperto la sua casa ai cittadini forlivesi e ha raccontato la sua storia.

“Questa nuova sede vuole essere un luogo di incontro aperto a tutti - spiega Raffaella Orazi, tra le prime fondatrici dell’associazione - dove poter organizzare letture, proiezioni e molto altro”.

Dopo le novità, non mancano le richieste e i progetti che l’associazione vorrebbe vedere realizzati: a partire dalla pedonalizzazione di via Regnoli nelle ore serali durante alcuni periodi dell’anno (soprattutto d’estate), ima anche il rifacimento del marciapiede e il posizionamento dei dissuasori di velocità. “Richieste che rivolgiamo all’Amministrazione comunale - concludono - anche per la messa in sicurezza delle nuove attività commerciali e di ristorazione e per consentire ai cittadini di passeggiare in piena libertà in una via che i residenti, ma non solo i residenti, amano e curano”.