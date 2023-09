Nubifragio al Ronco, le raffiche di vento sfiorano i 100 chilometri orari: crollato un albero in viale Roma

Un temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, ha attraversato giovedì pomeriggio parte del Forlivese. In città l'area più colpita è stata quella del Ronco. Nei pressi dell'aeroporto la centralina associata alla rete di Emilia Romagna Meteo ha registrato una raffica di 95 chilometri orari. In questa area in pochi minuti il nubifragio ha riversato oltre 24 millimetri di pioggia. Sono due gli alberi caduti e che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, uno in viale Roma e l'altro in via Luciano Lama. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Inevitabili le ripercussioni al traffico lungo una delle principali arterie della città.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo anche per la giornata di venerdì. In particolare nell'entroterra ci saranno "condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sui rilievi appenninici. Non si escludono temporali sparsi di breve durata sul resto della regione".

Venerdì il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi sulle zone pianeggianti, mentre nel pomeriggio ci sarà nuvolosità irregolare con deboli piogge residue, con esaurimento dei fenomeni dalla serata. Le temperature minime con valori attorno ai 19-20 gradi sul settore centro occidentale, intorno ai 23 gradi lungo la costa, mentre le massime saranno in lieve diminuzione, comprese tra 25 e 27 gradi. I venti soffieranno deboli-moderati da nord-est, con diminuzione dell'intensità dalla serata.

La giornata di sabato vedrà cielo molto nuvoloso con piogge sparse, con esaurimento dei fenomeni e parziali schiarite ad iniziare dal settore centro-orientale della regione. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 22 gradi con valori leggermente inferiori nelle aree extraurbane, mentre le massime comprese tra 26 e 29 gradi. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti orientali. Il mare sarà poco mosso.