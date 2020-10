Nuclei di cure primarie intasati per i vaccini: "Già partiti con gli utenti fragili, altre dosi arriveranno"

Superlavoro nei nuclei di cure primarie per effettuare i vaccini anti-influenzali, la cui richiesta è massicciamente aumentata. Molti medici di famiglia hanno scelto di effettuare la vaccinazione il sabato o la domenica, o in parcheggi pubblici per non far scendere gli anziani dall'auto e metterli in condizioni di potenziale assembramento negli ambulatori. Proprio per questa richiesta massiccia sono venute a mancare temporaneamente le dosi al Nucleo di cure primarie 4, in viale Roma, al Ronco. Una situazione temporanea come spiega Lucia Mordenti, Coordinatore di Nucleo di Cure Primarie Forlì 4, in risposta alla lamentela di un utente che si è visto rimandare l'appuntamento senza la fissazione di una data successiva.

Spega nel dettaglio Modenti: "Dall'Ausl è stata consegnata una prima parte di dosi di vaccino antinfluenzale per dare la possibilità di iniziare nei tempi previsti la vaccinazione prioritariamente alle categorie più fragili. Siamo in attesa della restante parte, che arriverà nel mese di novembre, tenendo conto che la campagna vaccinale è iniziata con notevole anticipo rispetto agli anni precedenti. Essendo aumentata la richiesta di vaccino antinfluenzale da parte dell’utenza, l’Ausl Romagna in questa prima distribuzione ha già fornito al Nucleo di Cure Primarie Forlì 4 le dosi totali di vaccino (adiuvato + tetravalente) incrementate del 9,5% e rispetto alla popolazione anziana assistita dal nostro nucleo e incrementato del 15,6% rispetto all’anno precedente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il nostro Nucleo di Cure Primarie si è prodigato nell’organizzazione della campagna vaccinale programmando le vaccinazioni su appuntamento, rispettando le norme di sicurezza Covid-19, effettuandole al di fuori dell’orario di ambulatorio, soprattutto nei weekend (sabato e domenica). Purtroppo al momento il rifornimento dei vaccini per alcuni colleghi non è sufficiente ed un medico del nostro nucleo che aveva già programmato le vaccinazioni con appuntamento, le ha dovute rinviare a data da destinarsi, quando arriveranno le dosi. E’ improprio affermare che le vaccinazioni antinfluenzali non verranno eseguite per mancanza di dosi perché il rinvio della vaccinazione è solo una questione temporanea".