Forlimpopoli, novità per il Nucleo di Cure Primarie: un unico numero per richiedere le ricette

Un numero unico per contattare il Nucleo di Cure Primarie di Forlimpopoli, presso la Casa della Salute. A partire dal 18 aprile per richiedere le ricette occorrerà contattare lo 0543/733208. Sarà l'unico numero telefonico disponibile per la segreteria del nucleo. Per richiedere, invece, le ricette di farmaci continuativi, sarà attiva anche una e- mail: nucleoforlimpopoliricette@gmail.com.