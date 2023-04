Numerosi furti alle spalle tra Forlì e Forlimpopoli: trovato e arrestato un 65enne

I Carabinieri di Forlimpopoli, al termine di alcuni giorni ricerche, hanno localizzato ed arrestato un 65enne, domiciliato in un comune della valle del bidente, e già noto alle forze dell'ordine, in quanto deve espirare una pena residua di 7 anni, 5 mesi e 6 giorni in carcere a seguito di numerose condanne derivanti da furti, anche in abitazione, commessi dal 2012 al 2020 tra i comuni di Forlì e Forlimpopoli. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.