Era andata in periferia e sceglie di tornare in centro con un nuovo locale: "Prossimo obiettivo l'e-commerce"

Sceglie di tornare in centro un negozio che attualmente è in periferia, si tratta di Glitter, negozio di abbigliamento del forlivese che, dopo una chiusura a causa covid, ha riaperto i battenti sabato scorso in corso della Repubblica. “Ho aperto questa attività 16 anni fa - spiega Giorgia Antimi, proprietaria del negozio - Sono sempre stata in centro ma poi, a causa maternità, mi sono spostata nella zona dello scientifico. Ma ora ho deciso di riaprire, questa volta in corso della Repubblica. Il negozio è abbastanza grande e io sono da sola a gestirlo, ma ho deciso di fare questa follia, vedremo ciò che succederà”.

Glitter vende vestiti street, sportivi e che in generale seguono la moda del momento. Giorgia spiega: “Seleziono io tutti i capi. Faccio molta ricerca guardando cosa va di moda e cosa vogliono i miei clienti. Voglio sempre far vedere loro cose nuove.” “Ho aperto la mia attività quando avevo 24 anni - racconta - All’inizio è stato un po’ un gioco. Prima avevo fatto la commessa in un negozio di abbigliamento per qualche anno. Sapevo che volevo rimanere nel settore ma non mi aspettavo niente. Poi, grazie anche all’aiuto dei miei genitori, ho aperto Glitter. Prima era in un negozio molto piccolo ma negli anni mi sono sempre più allargata”.

L’obiettivo di Giorgia al momento è uno solo: continuare ad allargare Glitter, tutto in autonomia. “Questo negozio è la mia vita 24 ore al giorno - conclude - Seguo io le pagine social Instagram e Facebook, sto io in negozio e gestisco gli ordini. Il mio nuovo proposito è quello di riuscire ad aprire un e-commerce, dalla pandemia in avanti è diventato sempre più necessario. Al momento però sono soddisfatta, l’apertura è andata bene e sono già venuti molti clienti”.