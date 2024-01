Parco Urbano, per la rinascita anche una nuova area giochi: "Sarà per tutti, privo di barriere architettoniche"

Un'area giochi inclusiva, anche per i bimbi disabili. E' quella che sorgerà all'interno del parco urbano "Franco Agosto". Il Comune di Forlì, grazie all’aggiudicazione di un contributo regionale pari a 100mila euro, ha approvato il progetto. “Anche questo è un piccolo passo verso il ritorno graduale alla piena vivibilità del parco urbano", spiega l’assessore Giuseppe Petetta.

"L'intervento, finanziato con risorse vincolate regionali, prevede la realizzazione di nuove strutture ludiche inclusive e relativa pavimentazione anti trauma, da posarsi in una porzione attrezzata del parco facilmente accessibile per chiunque - chiarisce Petetta -. Nella nuova area verranno realizzate cinque distinte zone gioco colorate, attrezzate con strutture a più livelli prive di barriere architettoniche".

"Lo scopo della progettazione è la realizzazione di un parco efficacemente inclusivo, ossia di un'area ludica attrattiva per qualunque bambino, anche con condizioni di disabilità - conclude -. tutti dovranno potervi accedere, interagendo gli uni con gli altri in piena sicurezza e autonomia".

L’alluvione di maggio non ha risparmiato il polmone verde di Forlì, con acqua e fango che hanno invaso gli oltre 20 ettari di superficie, compromettendo seriamente il laghetto artificiale, le diverse zone pianeggianti e le numerose aree giochi. I lavori di somma urgenza sono attualmente in corso, ma ci vorrà molto tempo per completare l’intera opera di ripristino e riqualificazione della più grande area verde della città.