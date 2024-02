Nuova casa di riposo al Foro Boario, il timore dei residenti: "Pochi parcheggi e già si fa fatica a trovare posti auto"

La Rsa che sta per essere completata in via Marchini al Foro Boario, e che prenderà posto dell'ex Istituto Zooprofilattico, sta destando qualche preoccupazione tra i residenti. Il timore è che con il turn over che ci sarà tra i parenti dei residenti e degli operatori, i già risicati posti auto diventeranno insufficienti e chi abita nella via dovrà combattere per parcheggiare l'auto.

"Noi sappiamo che verranno realizzate un'ottantina di camere circa - spiega Lorenzo Biserna, un residente che ha scritto al Comitato del quartiere per avere informazioni - e ci chiediamo dove parcheggeranno gli operatori che saranno impiegati nella Residenza? E' una strada chiusa, di 150 metri in tutto, ci sono già esercizi che richiamano clienti con un certo viavai e spesso i residenti fanno molta fatica a trovare posto. Chi verrà a lavorare o a trovare i suoi parenti dove potrà parcheggiare?".

La struttura, che si trova all'incrocio tra viale Vespucci e via Marchini, viene realizzata dalla Cad, Società Cooperativa sociale di Forlì associata a Legacoop Romagna, per un investimento di oltre tre milioni di euro, che prende piede grazie a un finanziamento complessivo di circa 2 milioni e 400mila euro, comprensivo di fondi del Ministero per lo Sviluppo economico per oltre un milione e 700mila euro e di un mutuo ipotecario di circa 718 mila euro concesso da Social Impact Banking di UniCredit.

"Da quello che abbiamo saputo - continua Lorenzo Biserna - il Comune dovrebbe mettere a disposizione 8 parcheggi gratuiti e 4 a pagamento, ma non sappiamo dove sorgeranno e, soprattutto, a noi residenti, che viviamo qui tutti i giorni e conosciamo le dinamiche della via, non ci sembrano sufficienti per accogliere tutto il movimento che si creerà con una Residenza così grande e con progetti di socialità".