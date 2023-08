Nuova divisa tecnica per la stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna grazie alla sponsorizzazione di due importanti aziende territoriali della Romagna: Agrisald Sas e Draco edilizia. Agrisald Sas è una società si occupa di costruzione e manutenzione reti per l’Acquedotto della Romagna e manutenzione impianti di irrigazione per i maggiori Consorzi locali. Uno dei maggiori punti di forza di Agrisald è la costante qualificazione del personale nel totale rispetto dell’etica e della sicurezza, fattori che hanno portato a cercare una collaborazione con il Soccorso Alpino per salvaguardare la salute dei propri dipendenti anche nei punti più impervi e difficilmente raggiungibili, sia per le caratteristiche del territorio che per l’assenza di segnale telefonico. Per questo "dal 2018 come azienda – dichiara Dradi Luca, titolare di Agrisald Sas – sosteniamo il Soccorso Alpino Emilia Romagna ritenendolo importante e fondamentale per la sicurezza del nostro personale dipendente e in generale per l’operato che svolge per la cittadinanza”.

Più recente ma non meno importante è giunto il supporto anche dell’azienda Draco, il cui titolare, vivendo in una zona montana della Romagna, conosce bene quali possono essere le criticità di questi ambienti sia per chi ci vive ma anche per quanto riguarda la sicurezza, la durabilità e la qualità dei prodotti utilizzati nel comparto edilizio. L’azienda infatti si occupa di realizzare tecnologie speciali, da resine a malte, nella ricerca delle soluzioni più avanzate e tecnologiche per il mondo dell’edilizia. “Il ruolo del Soccorso Alpino va oltre quello della sicurezza in ambiente montano - riporta Davide Gabrielli, titolare dell’azienda - ha anche un importante ruolo sociale in supporto e aiuto delle comunità delle nostre zone in cui ci sono ambienti montani anche impervi”.