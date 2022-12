Nuova 'edizione' per il calendario degli Elefanti: è la 21esima

Il calendario dell’Associazione Gli Elefanti ODV è arrivato al traguardo delle 21 edizioni; è pensato e realizzato fin dal 2002 da Gabriele Zelli e Alessandro Gagliardi che ne cura il progetto grafico. Il calendario ha permesso di incontrare tante persone che hanno contribuito alla sua realizzazione; innanzitutto, gli artisti, 242 in totale, che hanno “prestato” le loro opere per le pagine del calendario e poi le aziende che hanno reso possibile la stampa.

Gli artisti del 2023 sono educatori e operatori sociali di cooperative sociali e associazioni: Agnese Pondi, Nicola Proscia, Giuseppe Mongiello, Lucia Benelli, Agnese Rossi, Noemi Tortora, Andrea Fantuzzi, Alessandro Gagliardi, Matteo Turci, Valentina Zoli, Silvia Fantini, Francesco Canu. La copertina è stata realizzata dall’artista forlivese Barbara Spazzoli.

Il calendario unisce bellezza, educazione e solidarietà; ha, infatti, come obiettivo la promozione di questi valori e il sostegno alle attività educative dell’Associazione, in particolare il Centro di Aiuto allo studio per le difficoltà e i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) dell’Associazione Gli Elefanti perché sia sempre di più un progetto accessibile a tutte le famiglie del territorio che ne hanno bisogno. Attualmente frequentano il Centro DSA 61 bambini e ragazzi con DSA. Nel corso della presentazione è stata raccontata l’esperienza del Centro DSA attraverso le parole di una ragazza delle superiori, di due genitori e con un video realizzato insieme ai ragazzi. È intervenuta Paola Casara, assessore del Comune di Forlì. Il Calendario ha ricevuto il patrocinio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena.

Per acquistare il calendario è possibile contattare Gianni Matteucci al 339/7028348.