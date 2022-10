Non solo vendita, ma anche luogo di socializzazione: al wine shop si affianca l'enoteca, ecco il nuovo negozio

In viale Risorgimento 105 a Forlì apre martedì "C’Uvè - Vini e Affini", un negozio di esposizione, vendita e assaggio di vino, curato da Caviro. All’interno si potrà acquistare un’ampia selezione dei più rinomati vini italiani (e non solo) scelti dalla nota cantina romagnola. Il vero punto di forza del nuovo progetto è la coesistenza di due anime all’interno di un unico spazio: l’acquisto del vino in loco, con una grande scelta di bottiglie del territorio ma anche da tutta Italia, selezionate accuratamente da Caviro e la possibilità, se lo si desidera, di gustarlo all’interno del locale e portare via quello che rimane, in quanto sono disponibili tappi brandizzati per rendere l’asporto semplice e veloce.

"Alla base di C’Uvè c’è la volontà di valorizzare il territorio e le regioni vitivinicole più vocate e al contempo avvicinarci ai cittadini creando uno spazio di socialità all’interno della città - racconta Sara Pascucci, Head of Communication del Gruppo Caviro -. All’interno di C’Uvè i clienti potranno acquistare il vino, portarlo al tavolo e assaggiarlo in loco, gustando anche qualche prodotto tipico del territorio quali salumi, formaggi e piccola stuzzicheria".

Il locale si compone di tre spazi studiati con cura per rendere l’esperienza accogliente: una prima grande espositiva con tutte le bottiglie in vendita, sempre in fresco, una seconda sala “social” che può accogliere gruppi e una terza sala, con tavoli più piccoli, adatti ad un consumo più intimo. L’area espositiva e gli arredamenti all’interno del locale sono interamente realizzati in legno e ferro. L’inaugurazione di martedì, dalle ore 17, è aperta a tutta la cittadinanza e l’evento è organizzato in partnership con altre cooperative e aziende del territorio che forniscono prodotti alimentari locali.