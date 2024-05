A San Leonardo il taglio del nastro della nuova farmacia comunale: alla festa anche il bar-truck di CavaRei

Costituire una realtà al servizio del territorio implica essere dove i bisogni di una comunità emergono e chiedono risposta. Significa essere sul territorio, a contatto sempre più stretto e diretto coi cittadini. E’ con questo spirito che Forlifarma Spa ha voluto estendere la propria presenza, aprendo due nuove farmacie comunali in quartieri dove tali presidi di tutela e promozione della salute e del benessere della persona, mancavano: Villanova e San Leonardo. Aperte al pubblico dallo scorso 6 aprile, le due farmacie vengono ora inaugurate a partire da Farmacia San Leonardo, che sabato sarà al centro di un pomeriggio di eventi dedicati proprio agli abitanti del quartiere al cui servizio, e assieme ai quali, la farmacia comunale stessa vive.

Nel piazzale antistante la struttura, in via Del Bosco 40/C, a partire dalle 15.30 si susseguiranno iniziative promosse in collaborazione con imprese sociali e organizzazioni di volontariato in ambito socio-sanitario quali CavaRei e Associazione Morgagni Malattie Polmonari. Sarà altresì presente l’artista forlivese Andrea Mario Bert con la realizzazione in live painting di uno speciale pannello che andrà ad impreziosire la farmacia. Alle 17, poi, si svolgerà la cerimonia ufficiale di taglio del nastro alla quale interverranno l’Amministratore Unico di Forlifarma, Luca Pestelli, la presidente di Livia Tellus Romagna Holding, Antonella Danesi, i rappresentanti del Comitato di Quartiere La Selva-Forniolo-San Leonardo e gli esponenti delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa.

CavaRei, che proprio a San Leonardo è presente con un centro socio-riabilitativo residenziale ampliato nel 2020 e capace di ospitare sino a 20 persone con disabilità, sarà presente con “Chicchiamo-Insolitamente Insieme”, il suo nuovo bar-truck che, per l’intero pomeriggio, proporrà caffè, cookies, crackers, cocktails e bevande prodotte attraverso i progetti di inserimento socio-occupazionale di 15 ragazzi con fragilità che hanno avuto la possibilità di frequentare un Master in caffetteria presso un’azienda forlivese di torrefazione e di formarsi nella preparazione di cocktail con un barman professionista. Da giugno 2023 a dicembre, il bar-truck ha partecipato a circa 60 eventi ben oltre i confini romagnoli. Attività che si svolgono anche nell’ambito del Giardino delle Erbe Aromatiche della struttura di San Leonardo, dove gli ospiti, coltivano, raccolgono e poi lavorano, le piante da cui è nata la nuova linea di infusi, tisane, bevande e Gin a base di lippia e rosmarino “Insolite Essenze”.

Prodotti che contengono i benefici delle piante coltivate e trattate dalle “mani speciali” di CavaRei e che saranno presenti permanentemente anche all’interno della Farmacia San Leonardo e proposti alla cittadinanza in un corner dedicato e allestito in collaborazione con l’impresa sociale. Con loro, anche i capi della linea PezziUnici: oggettistica in tessuto riciclato realizzata all'interno del laboratorio di sartoria di CavaRei dove si accolgono donne in situazione di fragilità economica, sociale o vittime di violenza. Sarà presente con un proprio gazebo anche l’Associazione Morgagni Malattie Polmonari, organizzazione di volontariato fondata nel 2008 con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica sulle patologie polmonari e di trovare risposte ai bisogni dei pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio.

Impegnata nel campo della prevenzione e della sensibilizzazione della comunità con l'intento di creare una cultura della consapevolezza dell'importanza del respiro e della sua fragilità, Ammp presenterà sabato il suo progetto “Spirometrie”. Sarà liberamente e gratuitamente possibile effettuare un test della spirometria per valutare la funzionalità respiratoria attraverso un semplice esame eseguito in pochi minuti e che può fornire indicazioni utili per eventuali, ulteriori, approfondimenti con il medico pneumologo: un modo per prendersi cura di se stessi dando importanza al respiro e divulgare la cultura della prevenzione come prima cura che ognuno può mettere in atto in autonomia.

E proprio “Respiro” è il titolo dell’installazione permanente che Adrea Mario Bert ha curato per le vetrine della Farmacia San Leonardo, rendendole uniche nel loro aprirsi idealmente all’esterno e diventare tutt’uno con quegli immensi cieli azzurri e quella libertà ed armonia assolute che rappresentano proprio la poetica pittorica del 40enne artista forlivese. Sabato non solo sarà possibile ammirarle, ma i presenti potranno anche vedere Andrea Mario Bert all’opera in live painting nel piazzale. Dalle 16.30 in poi realizzerà un grande pannello che, una volta ultimato, sarà collocato stabilmente all’interno della farmacia comunale. Gli orari della Farmacia San Leonardo sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato mattina dalle ore 8.30 alle 13.00. Per contatti telefonici: 0543.1913014