L'intervista - Casara: "La Civica è un progetto stabile anche per il futuro, un modello politico che avvicina le persone"

Con Paola Casara, assessora alle Politiche educative, alle Politiche giovanili, alle imprese e sviluppo economico, Università e Aerospazio è la principale esponente della lista civica 'La Civica – Forlì Cambia' in giunta. Assessora uscente, è stata riconfermata anche per effetto del record di 1.247 preferenze personali alle ultime elezioni comunali. Con lei si chiude il ciclo delle interviste di ForlìToday per conoscere i nuovi e i vecchi membri della giunta.

Casara, è stata in assoluto la più votata di Forlì. Da dove nasce questo risultato?

“E' una soddisfazione personale. Il lavoro che ho sempre cercato di fare, non solo negli ultimi 5 anni come assessore, ma anche prima, è l'ascolto dei cittadini. In una città come Forlì questo viene riconosciuto”

Quante delle sue preferenze, secondo lei, sono arrivate da elettori non di centrodestra?

“Non saprei. La mia porta è sempre stata aperta a tutti, senza mai fare una questione di ideologie, con massima apertura. Come il sindaco dice 'Sono il sindaco di tutti', anche io sono stata un assessore di tutti, anche con grande attenzione al mondo dei giovani, uno dei segmenti sociali che ho più a cuore”.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

I giovani sono spesso dimenticati nelle dinamiche elettorali ed è più difficile da coinvolgerli. Hanno guardato a lei nelle urne?

“Penso di sì, sia per la mia esperienza professionale, sia perché li ho voluto all'interno della Civica e per tutte le proposte fatte verso i giovani, per renderli protagonisti”



Nel suo assessorato sono riconfermate in blocco le deleghe precedenti, all'insegna della massima continuità. E si aggiungono Università e Aerospazio. Partiamo dall'università.

“E' il completamento di un percorso, avendo la scuola, le politiche giovanili, il servizio civile, le imprese, la formazione, le imprese, l'università è il giusto completamento di un ciclo, che parte dai più piccoli e arriva ai più grandi. Era già la filosofia delle deleghe precedenti, così abbiamo chiuso il cerchio”.

Poi delega all'Aerospazio, un'etichetta altisonante come denominazione. Perché questo nome?

“E' il termine che aveva usato anche il sindaco in campagna elettorale, indicandola come la sfida più ambiziosa per la città. Era tra gli obiettivi del nuovo mandato, e arriva a me in quanto è legata alla ricerca e all'università. Mi onora molto avere questo progetto: è una sfida ambiziosa, siamo stati indicati come hub regionale e dovremmo nei prossimi mesi affinare gli strumenti: dentro c'è ricerca, università, alta specializzazione, infrastrutture e una filiera di imprese”.

Cosa si augura di vedere concretizzato sull'Aerospazio?

“Aver creato una filiera importante, di rendere veramente Forlì l'hub regionale dell'aerospazio. Attirare imprese da fuori, attirare talenti. Abbiamo già dati positivi sull'attrattività del territorio per giovani e alte professionalità. Crediamo di incrementare ancora di più questo dato”.

Però per chi arriva da fuori trovare una casa a Forlì è un calvario.

“E' uno dei grandi problemi non solo di Forlì, ma di tutto il Paese. Ci sono già iniziative importanti per realizzare studentati e lo stiamo già facendo da tempo. Bisogna però cogliere anche il dinamismo dei privati per risolvere nell'immediato alcune problematiche con progetti sostenibili che riguardino i privati. La ricerca della casa comprende varie fasce, dagli universitari ai cittadini, ai lavoratori che arrivano da fuori. Nel progetto 'Talenti' si cerca proprio di attirare professionalità, con le relative famiglie. Bisogna creare una rete di servizi che non è solo la casa, ma anche l'ambiente, la cultura, la scuola, il welfare per la genitorialità. Se vogliamo crescere, Forlì deve essere a misura di lavoratori. Va bene supportare la crescita delle imprese, ma allo stesso tempo bisogna puntare alla qualità della vita dei lavoratori. Forlì ha tutti questi ingredienti, bisogna metterli in connessione. Sarebbe bello se Forlì diventasse un modello della città a misura di lavoratore”.

C'è qualche progetto che vorrebbe vedere concretizzato nei prossimi 5 anni?

“Il progetto 'Investi in Forlì' per portare investimenti, poi più posti nido e migliorare ancora di più gli spazi per i giovani e interconnetterli all'università, per far uscire i giovani dal campus e movimentarli nella città. Cinque anni fa espressi il grande sogno di rivedere un contenitore educativo alla Maroncelli e oggi si sta concretizzando, sarà una cittadella educativa che potrà essere interconnessa con la Ripa e l'ex Eridania”.

Le liste civiche tendono quasi sempre a sfilacciarsi dopo le elezioni, 'Forlì Cambia' invece pare essersi radicata e articolata negli ultimi 5 anni, fino a diventare un soggetto politico stabile e strutturato.

“La Civica è stata determinante nel risultato elettorale. Non è un esperimento, 5 anni fa vivemmo il momento della nascita, un progetto che abbiamo poi ampliato e rinforzato. Le civiche non sono strumenti da campagna elettorale per poi morire. Ci credo molto, la nostra determinazione nell'avvicinare anime diverse, che è difficile tenere assieme ma è anche una grande forza. Se usata bene è un contenitore in cui molte persone ci si ritrovano. Anche in futuro potrà essere un riferimento importante”.

La civica è stata pensata per supportare Zattini, ma tra 5 anni, se è un'esperienza che procede, sarà viva e vegeta per un altro progetto politico.

“Assolutamente sì, ne sono convinta. C'è il segnale positivo che siamo cresciuti. Sempre al servizio della città, mai rigidi. E al servizio del sindaco, perché è la sua civica, dialoganti con la città e gli altri alleati di coalizione”.

In diversi sostengono che, con lo strumento della civica, tra 5 anni sarà lei la candidata a sindaco.

“Premettiamo che il sindaco lo fa uno alla volta, come dice sempre Zattini, e il sindaco è Zattini e questa è la sua civica. Non ragiono come singola persona, ma come squadra. Non voglio parlare di me, ma di un modello politico che avvicina le persone e le coinvolge. Poi in politica tutto può accadere, succedono tante cose velocemente, alcune anche fuori dal nostro controllo. Ma adesso l'obiettivo è portare avanti questo mandato con un gruppo di maggioranza, ma dialogando anche con l'opposizione. Secondo obiettivo è puntare sui giovani e allevare una classe politica”.

Nella civica vi ponete anche come scuola di formazione politica?

“Bisogna lavorare tantissimo per avvicinare i giovani alla politica e formarli. Fare seriamente politica è anche donarsi agli altri, formare chi viene dopo e rendersi modello. E' importante essere esempio con i comportamenti e con la coerenza, anche i ragazzi ci guardano. Pure io, da ragazza, mi ispiravo a modelli di personaggi politici di un certo spessore, dobbiamo fare lo stesso verso le nuove generazioni, che altrimenti si allontaneranno sempre di più”.

Immaginiamo che tra i suoi modelli ci possa essere l'ex sindaco Franco Rusticali, suo suocero, morto nel 2015. Sarebbe orgoglioso delle preferenze che ha ottenuto in queste elezioni e di questo percorso?

“Penso proprio di sì. E' una persona che mi ha insegnato tanto, ha creduto in me, anche se venivamo da esperienze diverse. Prima di tutto vengono le persone e le relazioni, poi vengono le ideologie e i partiti. Mi piacerebbe riproporre alcuni modelli che in passato hanno funzionato in città, dove persone che venivano da appartenenze politiche diverse hanno fatto grandi cose assieme perché avevano stima l'uno dell'altro”.