L'intervista - La nuova assessora al Welfare Sansavini: "Le fragilità sembrano infinite, a volte è duro fare delle scelte"

Angelica Sansavini è la nuova assessora al Welfare del Comune di Forlì. Storicamente si tratta di un assessorato in prima linea, dove si tocca con mano il bisogno dei cittadini più fragili e meno autonomi. Ha lavorato per 42 anni al vertice della cooperativa Domus Coop, ha 5 figli e 10 nipoti. Si racconta a ForlìToday nella serie di interviste ai nuovi assessori.

Assessora, si può presentare?

“Vengo dal mondo del sociale. Per più di 40 anni ho presieduto una cooperativa sociale, la Domus Coop, vengo dal mondo dell'accoglienza delle persone in stato di fragilità: minori, malati di mente, anziani. Ma abbiamo lavorato molto anche con gli adolescenti nei centri educativi. Quello che ho imparato viene dalla cooperativa, dagli organi di Confcooperative, da otto anni nel consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa dei Risparmi e quattro anni nel consiglio di amministrazione della casa di riposo Zangheri. E' stato un percorso formativo che mi ha fatto conoscere il mondo del terzo settore e dei servizi a 360 gradi”.

Arriva in giunta perché scelta direttamente dal sindaco. Si reputa un tecnico puro?

“Sì, anche se qualsiasi scelta che viene operata per un territorio è sempre una scelta politica. C'erano alcuni aspetti dell'assessorato che non conoscevo direttamente: oggi studio, con una grande sinergia coi dirigenti e gli operatori del servizio sociale”.

Il suo è un assessorato “compatto”, si occupa non di tante materie ma di servizi sociali ai cittadini.

“E' un assessorato storico, ma diverse competenze - dalla casa, alle politiche di genere, alle politiche per la famiglia - possono essere guardate in modo trasversale, con integrazione tra assessorati”.

E' anche un assessorato che comporta la maggiore spesa corrente del Comune

“E' un assessorato che pesa molto nel bilancio. Dare risposte al bisogno comporta costi alti. Le risorse sono tante, eppure drammaticamente ce ne vorrebbero anche di più. A volte il bisogno sembra infinito, per questo bisogna fare delle scelte perché le risorse invece non sono infinite. Quando si amministra un bene e dei soldi che vengono dalla comunità, non propri, bisogna essere molto responsabili, l'ho imparato guidando una cooperativa e in Fondazione. Bisogna essere interventisti sulle emergenze vere, ma non impulsivi. I servizi vanno mantenuti nel tempo e non fare l'intervento spot senza le risorse per portarlo avanti. Ora sto ripartendo dal lavoro fatto dall'assessore Rossi, la discontinuità non è una buona politica. Poi il tempo potrà portare anche a scelte diverse, ma senza lasciare cose a mezzo”.

Lei viene dal mondo che eroga direttamente i servizi alle persone fragili, mentre il pubblico spesso opera per la programmazione, in rapporto col terzo settore. Che difetto ha visto stando dall'altra parte della barricata per tanti decenni e che vorrebbe risolvere?

“Negli anni ho fatto esperienza di grande integrazione con l'ente pubblico. Come gestori di servizi ci siamo permessi di fare molte proposte all'ente pubblico e con franchezza devo dire che siamo stati molto ascoltati. Mettendomi dall'altra parte, quindi, l'ascolto dell'utente che ha bisogno e delle persone che ogni giorno affrontano le problematiche dell'utenza è la base. La programmazione, poi, non sta sulle nuvole, bisogna partire dai bisogni veri del territorio”.

Lei ha avuto un punto di osservazione privilegiato. In 40 anni che mutamento c'è stato nei bisogni delle persone fragili?

“Il bisogno è aumentato moltissimo. Nelle fasce adolescenziali e giovanili è aumentata la fragilità della famiglia, che ha problematiche non più solo socio-economico, ma ora – ed è evidentissimo dopo la pandemia – esplodono fragilità che tante volte si sono compensate. Dall'altra parte c'è la fascia degli anziani. Con l'età media che aumenta, aumentano le necessità di assistenza e le necessità delle famiglie che hanno al loro interno la cura degli anziani. Non serve solo avere buone strutture come le Rsa, ma occorrono servizi più attivi a sostegno delle famiglie con anziani”.

Il sindaco ha spesso citato il valore del nonno in famiglia, un po' perché lo è anche lui.

“E io sono nonna di 10 nipoti. C'è la famiglia 'babbo mamma e figli', poi c'è una famiglia allargata che non è solo un servizio, ma anche una testimonianza, un'opportunità di crescita per i suoi membri. Ma ognuno stando al proprio posto, nel rispetto della tradizione. Il nonno dà una mano, ma deve anche sapersi ritrarre per dare spazio a scelte diverse e innovative rispetto a quelle che farebbe lui. Quando si diventa grandi, si diventa grandi tutti assieme ed è molto interessante riscoprirsi da adulti. E poi non credo che si stesse meglio una volta: ogni momento storico ha la sua bellezza e la sua criticità”.

Ha la delega ai diritti umani e alla pace. Possiamo definirla il 'ministro degli Esteri' della giunta!

“Non mi permetto di andare sulla geopolitica. Parto dal piccolo: l'umanità, il rispetto dell'altro e i diritti umani sono valori non negoziabili, si devono attuare dal vicino di casa per poi espanderli a macchia d'olio. Purtroppo rivediamo la guerra. Si può discutere ed essere più o o meno d'accordo tra di noi, altrimenti saremmo tutti omologati. Come diceva Papa Wojtyla, ogni persona è unica e irripetibile, per cui lo è pure ogni pensiero di una persona. Ma sopra a ogni discussione ci deve essere il rispetto”.

Ha citato Papa Wojtyla. Il suo background valoriale è quello cattolico.

“Vengo da una famiglia di tradizione cattolica. Ho avuto la fortuna - ma il termine corretto è la grazia - di incontrare un sacerdote come don Francesco Ricci. Questo ha dato forma al mio pensiero e al mio agire quotidiano, che conduco senza proselitismi. Sono valori che negli anni ho approfondito nell'esperienza della dottrina sociale della Chiesa. Me lo hanno sempre riconosciuto chi ha lavorato con me: sono sempre stata molto chiara in che cosa credo, ma per educazione ho sempre avuto rispetto verso tutti”.

Avendo lavorato per oltre 40 anni nel sociale ha avuto rapporti, stima, con gli assessori precedenti?

“Amicizia con tutti. Ho conosciuto molto bene certi assessori per poter dire che sono stati grandi assessori, indipendentemente da destra e sinistra. L'appartenenza politica è stata tante volte superata da uno sguardo sul bisogno vero della città. La persona che è nel bisogno ha sempre la richiesta, a mio avviso giusta, di risoluzione svelta del suo problema. Molte volte non può essere svelta non per mancanza di buona volontà, ma perché il bisogno di uno si deve integrare con quello dei tanti. La fatica più grossa è la durezza di certe scelte”.

Il suo nome è emerso all'ultimo nella formazione della giunta.

“Ho fatto appena 12 giorni di pensione, nel periodo tra quando ho lasciato la Domus coop a quando ho ricevuto la telefonata del sindaco”

Viene da pensare che si sia liberata giusto in tempo per il ruolo di assessora.

“Non era nei miei pensieri, c'è stata una concomitanza di tempi su cui qualcuno ha ironizzato e che poteva farlo pensare. Ma è stata totalmente non voluta, tanto che quando mi è arrivata la prima telefonata ho detto 'no'. Poi mio marito mi ha ricordato una frase che ho detto io diverse volte in passato: 'E' sempre più interessante, non più semplice, dire di sì a qualcosa di imprevisto che si pone davanti sulla propria strada, affrontandolo e senza tirarsi indietro, invece che dire di no ed evitarlo'. Al sindaco alla fine ho risposto 'Cerco di darti una mano'”.

Che rapporto aveva col sindaco prima dell'incarico?

“Di conoscenza per avergli chiesto di presenziare a un'inaugurazione in cooperativa. E' una persona vicina alla gente. Mi aveva fatto piacere quando il giorno dopo che era stata divulgata la notizia della mia uscita dalla cooperativa mi ha chiamato per dirmi 'Grazie per tutto quello che negli anni hai fatto'. Questo era il 4 giugno, prima delle elezioni. Non me l'aspettavo, le sono stata grata perché non era dovuto”.