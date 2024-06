Come cambia la geografia della giunta: la Cultura con la Famiglia, nascono le deleghe all'alluvione e all'identità territoriale

Cambia la geografia degli assessorati in Comune. Se da una parte vi sono elementi di forte continuità, non mancano anche i cambiamenti. La continuità è rappresentata da Vittorio Cicognani, incarico di fiducia del sindaco (Bilancio e lavori pubblici), Giuseppe Petetta di Forza Italia (mobilità e ambiente) e Paola Casara della 'Civica' (istruzione, sviluppo economico, politiche giovanili). I tre assessori confermano le loro deleghe, tutte strategiche. Si rafforza, addirittura, l'assessorato di Casara, che ottiene anche università e Progetto Aerospazio, la prima una delega prima gestita da Valerio Melandri e la seconda una delega creata ora.

Della precedente giunta c'è anche Andrea Cintorino (Lega), che tuttavia perde la sua delega maggiore, quella del centro storico, acquisendo una delega alla digitalizzazione e alla pianificazione strategica, mantenendo le pari opportunità ma anche la gestione dei grandi eventi.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Come annunciato Vincenzo Bongiorno, esponente di Fratelli d'Italia è il vicesindaco (il posto era ad appannaggio del leghista Daniele Mezzacapo nel primo mandato Zattini). Bongiorno eredita essenzialmente due 'filoni': la cultura (che era gestita appunto da Melandri) e il centro storico (che era gestita da Cintorino). La delega al centro storico prende anche una nuova denominazione più ambiziosa: "Identità del territorio: ripensare il Centro Storico". Da considerare anche la delega alle Politiche per la famiglia, scorporata dai Servizi sociali. A Bongiorno arrivano quindi molte deleghe rappresentative dei temi di Fratelli d'Italia: l'identità territoriale, la famiglia, che dovrà far andare a braccetto con la cultura. Si tratta, anche in questo caso, di un maxi-assessorato che rompe con la tradizione che l'assessore alla cultura abbia essenzialmente solo quella delega principale.

Sempre restando in casa Fratelli d'Italia, Luca Bartolini si prende la delega all'urbanistica e alla sicurezza (entrambe erano deleghe di Mezzacapo). Da capire bene la delega alle 'grandi opere' come si “armonizzerà” coi lavori pubblici in capo a Cicognani. Fratelli d'Italia infine esprime l'assessora Emanuela Bassi, che finisce per assommare due precedenti assessorati, quello di Maria Pia Baroni (affari interni, servizi demografici e legalità) e quello di Marco Catalano (Pnrr, rapporti col Consiglio e agricoltura).

New entry in giunta è Angelica Sansavini, individuata direttamente dal sindaco, una vita trascorsa nell'assistenza alla Domus Coop. Scontato per lei l'arrivo dei Servizi sociali e welfare, un assessorato compatto, che gestisce una grande moltitudine di servizi al cittadino. Il “blocco” che era prima di Rosaria Tassinari e poi di Barbara Rossi passa nelle sue mani, incluse le politiche per la casa, ma escluse quelle per la Famiglia, che invece passano a Bongiorno, scorporate appunto dal Welfare.

Tra le principali novità anche la delega alla “Vigilanza sulle politiche e sulle azioni per la ricostruzione del post alluvione - rapporti con commissario straordinario e con le istituzioni competenti”. Non è l'assessorato specifico alla Ricostruzione, ma è comunque una delega formalizzata che il sindaco si è tenuto per sé, accanto a quella della Sanità (che svolgerà assieme al consigliere per la sanità Claudio Vicini di Italia Viva). Torna ad essere un assessorato a se stante quello allo Sport (anche questo era finito nel maxi-assessorato di Mezzacapo nel primo Zattini): se ne occuperà Kevin Bravi, a cui però vengono delegati anche il lavoro e le relazioni internazionali.

In giunta espressione di Fratelli d'Italia saranno quindi Bongiorno, Bartolini, Bassi. Per la lista civica 'La Civica Forlì Cambia' ci sono Paola Casara e Kevin Bravi, per la Lega Andrea Cintorino e per Forza Italia Giuseppe Petetta. Su indicazione diretta del sindaco sono Vittorio Cicognani e Angelica Sansavini.