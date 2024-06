L'intervista - Cicognani, il "fedelissimo" di Zattini: "Con il sindaco un rapporto di amicizia, ma soprattutto di fiducia"

In caso di vittoria di Gian Luca Zattini in molti avrebbero messo la mano sul fuoco su una riconferma di Vittorio Cicognani in giunta. E non si sarebbero sbagliati. Cicognani, esperto commercialista, è l'uomo dei conti, l'assessore da cui tutti dipendono quando si arriva alla fatidica domanda “Ci sono i soldi?”. Fedelissimo di Zattini, è con lui da 15 anni di amministrazione: dieci quando era primo cittadino di Meldola e negli ultimi 5 come sindaco di Forlì.

Ha le deleghe al Bilancio e ai Lavori pubblici. Pur non avendo un partito dietro (essendo di nomina fiduciaria diretta del sindaco) non si può parlare di ruolo tecnico. In Consiglio comunale Cicognani è stato uno degli assessori che più ha “battagliato” con l'opposizione di centrosinistra. Rispetto al mandato precedente emerge una differenza nel suo bouquet di deleghe: a Luca Bartolini vengono affidate le “grandi opere”, mentre alcune grandi opere, anzi attualmente la più grande in cantiere a Forlì, la tangenziale (un'opera pubblica statale di Anas), già viene seguita dall'assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta. Con l'intervista a Cicognani inizia il giro di interviste di ForlìToday agli assessori, tra i nuovi e riconfermati.

Cicognani, una riconferma con le stesse deleghe. Se l'aspettava?

“Le certezze in questo campo non ci sono mai. Ma sono molto contento di essere stato riconfermato, ero a disposizione del sindaco e di tutta la coalizione. Sono le deleghe dove, per una serie di motivi, posso dare il meglio in quello che so fare, perché lo faccio da tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso questa riconferma”.

Dove c'è Zattini c'è immancabilmente Cicognani, che filo la lega al sindaco?

“C'è un rapporto di amicizia, ma soprattutto c'è un rapporto fiduciario. Sa cosa posso fare e come lo posso fare grazie a quest'esperienza di 15 anni assieme”.

L'assessore al Bilancio, come il Ministro delle Finanze, deve fare essenzialmente due cose: trovare i soldi e tenere i conti in ordine...

“Sì c'è questo, e poi ci sono i lavori pubblici, che però sono molto variegati e con molte declinazioni. Per esempio quelli legati alla viabilità li segue l'assessore Petetta, io ho principalmente i lavori pubblici sugli immobili. Non mi formalizzerei, però, sulle deleghe: siamo una giunta, siamo in 10 compreso il sindaco e le deleghe sono tutte del sindaco. Come abbiamo fatto negli ultimi 5 anni lavoreremo in sintonia e sinergia”.

Rispetto alla giunta precedente si è creata una delega a Luca Bartolini relativa alle grandi opere. Sono state scorporati alcuni suoi compiti del primo mandato?

“No, ci sono due cose importantissime e molto grandi da seguire che prima non c'erano: l'Ex Eridania e l'antico monastero della Ripa. C'è bisogno di una figura che si focalizzi nella loro gestione, ma soprattutto che si interfacci con gli altri enti coinvolti. Non dimentichiamoci che la Ripa non è del Comune”.

Cicognani in giunta rappresenta il mondo repubblicano?

“No, ho delle simpatie per il mondo repubblicano ma non ho tessere di partito. Non lo rappresento in giunta”.

E' vero che lei non ha avuto un ufficio in Comune negli ultimi 5 anni ?

“Si è vero. Non lo avevo neanche a Meldola. Non ne ho bisogno. Gli assessori danno gli indirizzi politici, poi sono i dirigenti e gli uffici che scrivono le delibere e in generale realizzano gli indirizzi. Sono i dipendenti che sanno che tipo di gara fare o altre cose. Come fare lo sanno loro, nel migliore dei modi e nel rispetto delle leggi. E' giusto così, sono i rapporti e le competenze stabilite dalla Bassanini. Io quando devo discutere di un lavoro vado sul cantiere. Ma altre deleghe rendono necessario il rapporto con il pubblico, per cui serve un ufficio”.

Il sindaco ha parlato di continuità, ma anche di innovazione nella presentazione della giunta. Affidandole la delega le ha chiesto discontinuità, innovazione su certi temi?

“Le deleghe sono state definite solo lunedì, non ne abbiamo ancora parlato. Nelle prossime occasioni ci darà indicazioni su come vuole portare avanti i progetti. Il sindaco ha vinto le elezioni al primo turno, questo vuol dire che i cittadini hanno apprezzato quanto abbiamo fatto. Per cui la continuità ci sarà sicuramente, poi come in tutte le cose ci saranno cose da cambiare e migliorare. Ma questo non è della politica, è della vita”.