L'intervista - Cintorino riconfermata in giunta, ma si occuperà di piano strategico e digitale: "Nuove sfide, la città cambia"

Andrea Cintorino, 33 anni, è stata riconfermata assessora nella nuova giunta di Forlì. Esponente della Lega, la rappresenterà in giunta. Significative le modifiche alle sue deleghe. Negli scorsi 5 anni si era occupata di centro storico, quartieri, pari opportunità e fiere e mercati. Sul centro storico mantiene le deleghe che riguardano i grandi eventi e i mercati (la delega al centro è passata al vicesindaco Vincenzo Bongiorno), così come mantiene le pari opportunità.

Ma le sue nuove e principali deleghe saranno ora alla Pianificazione strategica, con un occhio al piano strategico di area vasta del progetto “Romagna Next”, e alla “Transizione digitale e smart city”. A spiegare i nuovi impegni è Cintorino nell'intervista a ForlìToday.

Assessora Cintorino, riconfermata in giunta ma con deleghe diverse, in parte anche nuove. Come affronta la nuova sfida?

“Nel corso di questi ultimi 5 anni in giunta sono cresciuta e maturata molto. Ho iniziato che aveva 28 anni, mi sono formata grazie a quest'esperienza, tuttora bellissima. L'importante è fare squadra con le altre forze politiche, fatte di persone e di altre competenze. L'importante è avere tutti a cuore Forlì”.

Sono state introdotte nuove deleghe prima non presenti.

“Rispecchiano nuove sfide. Siamo in una città in continuo movimento, penso alla smart city, una città sempre più tecnologica e all'avanguardia per servizi e infrastrutture. Poi c'è la delega al progetto “Romagna Next” e al Piano Strategico, che sono due deleghe dirimenti per il prossimo mandato, che hanno una visione di area vasta e su cui stavamo lavorando negli anni passati, sia per migliorare la rete dei servizi, sia attrarre nuove opportunità. Romagna Next ha rappresentato un primo laboratorio a livello nazionale di pianificazione strategica interprovinciale. Sarà una grande sfida quella di mettere in rete tutta la Romagna, dall'entroterra al mare”.

Un progetto in queste nuove deleghe a che vorrebbe vedere realizzato nei prossimi 5 anni?

“Per quelle nuove sulla digitalizzazione molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. Non dimentichiamoci dell'alluvione che ha colpito l'archivio per esempio. In generale c'è tanto da fare per stare al passo con la tecnologia attuale. Rispetto alle deleghe che già avevo, invece, mi stanno a cuore in particolare i progetti in corso per le Pari Opportunità, che è una delega che voluto fortemente e ho voluto rafforzare nelle varie declinazioni pratiche. Il nome completo è 'Pari Opportunità e differenze di genere, contrasto alle discriminazioni, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori'”.

Ci sono poi i grandi eventi

“Poi ci sono i grandi eventi, che sono occasioni di stimolo per i flussi turistici e volano per la crescita dell'economia locale, in questo caso lavoreremo con l'assessore Bravi. Venerdì prossimo avremo per la prima volta nella storia di questa città la Notte Rosa, la prima volta dell'evento non solo al mare ma anche nella nostra bella città, con piazza Saffi che diventerà una pista da ballo. Il 17 luglio ci sarà poi il concertone di Radio Bruno Estate”

Non ha però più la delega al centro storico: la prende come un giudizio negativo?

“No, è una delega complessa, che tocca diversi assessorati. Io ho cercato di rianimare e far rinnamorare i forlivesi del centro storico, abbiamo lavorato su un progetto di arredo urbano al vaglio della Soprintendenza, ne ho già parlato con il vicesindaco Bongiorno (che ora ha la delega al centro, ndr). Abbiamo rifatto corso della Repubblica, in giunta c'è uno studio di fattibilità per via Giorgio Regnoli. Ci vuole tempo, se consideriamo poi che dei 5 anni abbiamo avuto due anni bloccati per il Covid e l'alluvione... Ma un primo scatto è stato fatto: i forlivese si è rinnamorato. Anche le città vicine come Cesena e Ravenna i centri stanno soffrendo”.

Si ritrova come unica rappresentante della Lega in giunta, prima eravate in due, con il vicesindaco Mezzacapo. Come state vivendo nel Carroccio questa riduzione?

“Sono onorata di rappresentare la Lega in giunta e ne sento la responsabilità. In giunta è un lavoro di squadra, ma come prima squadra ho la Lega e i suoi sostenitori, coinvolti in tavoli di lavoro e tematici per dare un contributo alla città. Io sono la portavoce in giunta di questo lavoro. La prima squadra è il mio partito”.

C'è stata però una fase di tensione nella trattativa per la giunta.

“C'è stata trattativa, ma non più di tanto di tensione. Ci si siede al tavolo con le altre forze vincitrici e in base ai numeri si ragiona. Per questo Daniele Mezzacapo era stato fatto vicesindaco con deleghe importantissime e il sindaco l'ha sottolineato nella prima conferenza stampa parlando di Mezzacapo come del suo “figlioccio politico”. Nelle sue deleghe si è visto un cambio di passo, si pensi a tutti gli investimenti sugli impianti sportivi o alla polizia locale, con il nuovo regolamento di polizia urbana, l'uscita dall'Unione dei Comuni che ci ha permesso di assumere più personale e avere nuove dotazioni. E' stato giusto riconoscergli i suoi meriti”.