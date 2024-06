L'intervista /1 - Bongiorno: "Vicesindaco, un fatto storico per la destra forlivese. Centro storico? Ci abito. Ecco la mia ricetta"

Vincenzo Bongiorno, 45 anni, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, consigliere per 15 anni in Consiglio comunale è il nuovo vicesindaco di Forlì. Il “numero due” dell'amministrazione vede assommarsi un super-assessorato che va dal centro storico alla cultura, dalle politiche per la famiglia ai quartieri, attingendo deleghe che nel primo mandato di Zattini erano distribuite su 4 assessorati. Bongiorno spiega le sue idee e i suoi propositi nell'intervista a ForlìToday.

Ha già preso dimestichezza con il nuovo ruolo?

“Gli uffici comunali li conoscevo da tempo, essendo stato per 15 anni in Consiglio comunale, dal 1999 al 2014 come consigliere di minoranza. Ora ci torno in una posizione di governo della città che comporta delle responsabilità maggiori. Il primo obiettivo è fare un buon passaggio di consegne con chi mi ha preceduto, con molta umiltà e desiderio di capire cosa è stato sviluppato e con quali ragionamenti politici. Mi confronterò quindi con Melandri, Cintorino, Rossi e Mezzacapo. Poi andrò a conoscere i dirigenti e i dipendenti comunali relativi alle mie deleghe”.

Fratelli d'Italia approda numericamente in forze in giunta, anche se non è una “prima” perché nella giunta precedente era già subentrato in corsa Marco Catalano. Che valori portate?

“Prima di tutto un ringraziamento a Catalano per la sua precedente presenza in giunta. Ringrazio anche il mio partito per la fiducia nell'avermi indicato come adeguato ad assolvere questo compito. Trovarmi qui come vicesindaco è un fatto storico per la destra forlivese. Come partito, abbiamo molta voglia di fare e sentiamo la responsabilità che i cittadini ci hanno affidato, rendendoci la prima forza della coalizione. Abbiamo i nostri ideali, i nostri valori, ma nel fare politica a livello cittadino non ci siamo mai discostati dai criteri del buon senso, dell'ascolto e dello stare sul merito delle vicende, con uno spirito di costruttivo civismo e concretezza”.

Chi è critico parla di uno spostamento a destra dell'asse della nuova giunta.

“Che ci sia uno spostamento nella geografia politica verso destra è oggettivo. La destra è una presenza politica accreditata a livello nazionale e internazionale con l'opera che sta svolgendo Giorgia Meloni, e a livello locale accreditata dall'azione politica che tanti di noi portano avanti da diversi anni. Non deve spaventare nessuno, e non credo che sia una preoccupazione per nessuno dei circa 120mila abitanti della città”.

Ha il ruolo di vicesindaco, è il numero due dell'amministrazione.

“E' un grandissimo onore, Forlì è la città che amo. Ho abitato in varie zone. Ormai da 8 anni abito in centro storico, in passato ho abitato nella zona di viale della Libertà, a San Martino in Strada e a Villafranca. La città la conosco bene in tutte le sue sfaccettature, dal centro fino alla periferia. Il ruolo del vicesindaco lo interpreto come un aiuto al sindaco per far dialogare il più possibile i vari assessorati per un'azione amministrativa la più organica possibile, tanto più è organica tanto più è di qualità per il cittadino. Nel mio ruolo istituzionale sarò al servizio di tutta la cittadinanza. Sono il vicesindaco di tutti i forlivesi, e la mia porta sarà sempre aperta all'ascolto e al dialogo con ogni cittadino”.

Assessore al centro storico, è consapevole che si è presa una bella gatta da pelare, dove purtroppo in passato si sono verificati anche i maggiori insuccessi amministrativi?

“Si era sedimentata una certa situazione per decenni, con l'arrivo di Zattini nel 2019 è partito il risveglio del centro. Se si vedono insuccessi, non bisogna dimenticare che è la scalata dell'Everest. Non sono insuccessi, ma un cammino che si è avviato. Nel mio agire amministrativo avrò una posizione fissa: oltre agli eventi, dobbiamo fare in modo che il centro diventi attrattivo e godibile nella quotidianità dei forlivesi. Vorrei lanciare un segnale da residente in centro, che potrà essere pure in controtendenza: vivere in centro è bello, e dobbiamo iniziare a comunicarlo”.

Il centro ha molti problemi, però.

“Nonostante tutte le difficoltà che sappiano, è bello perché si crea una socialità di paese. C'è tanta bellezza di cui godere anche solo facendo una passeggiata. C'è un fermento di eventi culturali per tutto l'anno. Non voglio dipingere un quadro rose e fiori, ci sono criticità su cui lavorare, la prima è una percezione di insicurezza che va capita e non sottovalutata. C'è poi una rete commerciale da sostenere e promuovere, mentre i parcheggi vanno oggettivamente aumentati. Ci sono poi da riportare le famiglie, di tutte le etnie, comprese però anche quelle forlivesi. Alle giovani coppie faccio l'invito a non scartare il centro quando c'è da fare quel passo importante che è l'acquisto dell'abitazione. Assicuro loro che ci sarà un salto positivo nella qualità della loro vita. Anche l'università può contribuire a rendere più attrattivo il centro”.

Ha qualche modello a cui si ispira?

“La chiave di volta è la cittadinanza attiva. Il comitato degli 'Orgogliosi Forlivesi' e l'associazione 'Regnoli 41' ci hanno dimostrato che il vero ingrediente è prendersi cura della propria strada. Dobbiamo studiare bene cosa è successo in via Regnoli, che qualche anno fa era sul baratro di diventare un piccolo Bronx e grazie all'azione di quest'associazione il volto della via è stato rivoluzionato in positivo. In via Regnoli, l'altra sera, sulle 23 ho visto una scena che vorrei fosse quotidiana in tutto il centro: 30-40 persone che ancora conversavano, pur essendo fine serata, fuori dai bei locali della strada. Altre zone che si sono riqualificate sono piazza Cavour e quella del campus universitario. Nella zona di via degli Orgogliosi poi grazie all'azione del comitato la strada, adesso a qualsiasi ora è pulita, frequentabile e godibile, con questo comitato tra l'altro mi sono già subito rapportato tra le prime cose fatte da vicesindaco. Ciò non significa deresponsabilizzare il Comune, che deve sostenere questi cittadini e tifare per loro”.

Quale strategia adotterà per raggiungere questo obiettivo?

“Il centro ha dimensioni enormi rispetto alla città, è grande come il centro di Firenze, ci dicono gli urbanisti, ma la città non ha la popolazione né il giro turistico di Firenze. La strategia che ho in mente è riportare il paradigma di 'Regnoli 41' e 'Orgogliosi forlivesi' in altre zone della città, dividendo il centro in 9 zone, vale a dire dividendo i 4 corsi principali in due, la zona più vicino alla piazza e quella più vicino alla porta, e una nona zona che è il cuore, piazza Saffi e dintorni. Così affronteremo il problema centimetro per centimetro. In ognuna di queste zone dobbiamo ricreare quelle condizioni di cittadinanza attiva che in via Regnoli e con 'Orgogliosi forlivesi' hanno funzionato”.

La scelta di denominare la delega come 'Identità territoriale: ripensare il centro storico' è abbastanza singolare. Cosa significano questi termini?

“Per il “ripensare” l'ho spiegato prima, l'approccio che ho detto e che credo non sia mai stato teorizzato così. 'Identità del territorio' è perché nel centro ci sono le radici dell'identità cittadina. Non è un caso che io abbia anche la delega ai quartieri: il centro non è solo uno dei quartieri, ma è il cuore della città, rispetto a cui tutti i quartieri mi auguro che aumentino il legame. Ogni quartiere non si deve percepire fine a sé stesso, anche se mantiene una sua autonomia e la sua socialità che continuerà ad avere. Il centro è il salotto buono e la casa di tutti i quartieri della città”.