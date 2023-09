Meldola, nuova luce a led per lo stadio "Tonino Pantieri": lavori finanziati con fondi del Pnrr

Nuova illuminazione a led per il campo da calcio principale dello stadio “Tonino Pantieri” di Meldola. L'amministrazione comunale ha affidato ad una ditta specializzata la realizzazione della nuova illuminazione, con i lavori che consisteranno nella sostituzione, nelle torri faro del campo da calcio, dei corpi illuminanti attuali che hanno lampade a scarica con nuovi corpi illuminanti a led; è inoltre previsto un’adeguamento dell’impianto elettrico.L’intervento, dal costo complessivo di 70mila euro, è interamente finanziato con risorse statali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nell’ambito della Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica e consentirà un abbattimento dei consumi di energia elettrica per illuminazione stimato in oltre il 50%. Il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini ed il consigliere con delega allo Sport Matteo Tesei si dicono "particolarmente soddisfatti per questi lavori che saranno realizzati nei prossimi mesi e consentiranno una migliore illuminazione del campo da calcio principale ed un significativo risparmio energetico".