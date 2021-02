Nuova location per il grande cavallo della mostra su Ulisse: "Simbolo della vocazione culturale di Forlì"

Il Cavallo, annuncia l'assessore alla Cultura Valerio Melandri, "svetterà al centro della rotonda in tutta la sua imponente maestosità"

Nuova location per il "Cavallo di Troia" posizionato davanti all'ingresso dei Musei San Domenico, simbolo per eccellenza della grande mostra del 2020 incentrata sulla figura di Ulisse. La struttura - alta circa quattro metri - sarà infatti collocata nella rotonda di Romagna Acque, attualmente occupata dal totem del Teatro Diego Fabbri, tra le vie Giacomo Matteotti, Amerigo Vespucci e Piazzale del Lavoro. Il Cavallo, annuncia l'assessore alla Cultura Valerio Melandri, "svetterà al centro della rotonda in tutta la sua imponente maestosità, a simboleggiare il valore delle grandi mostre e la vocazione culturale di Forlì".

"In maniera circolare, attorno al Cavallo, andremo comunque a posizionare la cartellonistica relativa alle prossime stagioni teatrali - prosegue Melandri -. Il riutilizzo del Cavallo e il suo consequenziale riposizionamento in una delle principali rotonde del centro storico è una scelta condivisa con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che simboleggia la potenza dell'arte e le molteplici declinazioni del suo linguaggio".