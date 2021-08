Nuova luce a led su diversi quartieri, viale Italia e viale Vittorio Veneto: investimento da oltre 400mila euro

Nuovi punti luce lungo alcuni grandi assi viari a corona del centro storico (viale Vittorio Veneto, Viale Italia e Piazzale del Lavoro) e in diversi quartieri (Carpena, Durazzanino, Malmissole, Quattro, Roncadello, San Lorenzo in Noceto, Villagrappa e Villanova). In totale 1.136 punti luce, per un investimento di 420mila euro. "Con l'approvazione da parte della Giunta di un massiccio intervento sull'illuminazione pubblica, prosegue il nostro grande obiettivo di riqualificare l'intera rete forlivese - esordisce il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. Il progetto fa parte di un piano strategico e sarà seguito da ulteriori step fino a raggiungere l’ambizioso risultato finale della riqualificazione completa del territorio comunale".

Prosegue Mezzacapo: "Nel corso dell'ultima seduta dell'esecutivo, è stato approvato un progetto importantissimo che prevede l'efficientamento energetico degli impianti in un ampio tratto della circonvallazione interna e in diverse frazioni, mediante la sostituzione di lampioni con nuovi corpi illuminanti a "led"". In alcuni quartieri verrà completata l’opera di ammodernamento e garantita una copertura capillare.

"Oltre a implementare l'efficienza energetica del territorio, questa scelta dimostra l'attenzione di questa Giunta nei confronti dei cittadini e dei Comitati di quartiere, l'ascolto delle richieste che provengono dal territorio e la volontà di dare risposte concrete - conclude -. Migliorare la rete dell'illuminazione pubblica significa valorizzare il buon uso delle risorse comuni, risparmiare e migliorare la sicurezza stradale e pedonale".