Nuova luce per le lapidi dedicate a Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi

Restaurate le lapidi dedicate a Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi in Piazzale della Commenda, al Ronco. La consegna dei lavori, a conclusione di un intervento avvenuto nei mesi scorsi, è avvenuta lunedì mattina alla presenza della presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni e della famiglia Cortini proprietaria dell'immobile in cui sono collocate. Le epigrafi risalgono al 1911, anno in cui il mondo mazziniano e repubblicano, in forte ascesa e impegnato anche a reggere la guida dell'amministrazione comunale, decise di immortalare i nomi dei due triumviri della Repubblica romana nella frazione di Villa Ronco all'epoca distante alcuni chilometri dalla città ma che aveva visto crescere la sua importanza anche in virtù del passaggio, iniziato negli anni '80 dell'Ottocento, del tramvay che da Forlì raggiungeva Meldola.

Le lapidi in piazzale della Commenda rappresentarono un forte marchio identitario, di stampo popolare, improntato ai valori della democrazia e del repubblicanesimo. A dettare le scritte fu un personaggio illustre, il professor Pio Squadrani, figura di spicco nel panorama culturale e politico romagnolo. Grazie al restauro realizzato da Andrea Giunchi, sotto la direzione lavori dell'architetto Dario Pinzarrone, le lapidi sono state pulite e sottoposte a un'opera conservativa che le ha restituite alla bellezza originaria. A illustrare l'initervento è intervenuta Valentina Ravaioli del "Servizio infrastrutture, mobilità, verde" del Comune. Alla presentazione ha preso parte anche una delegazione della cooperatorva "Antonio Fratti" del Ronco che si era attivata nei confronti del Comune per promuiovere l'azione di recupero.