Nuova mensa per i bambini di Wajir, in Kenya, nel centro fondato da Annalena Tonelli

E' stata completata la costruzione della cucina e della sala da pranzo nel Centro di riabilitazione che, negli ’70, fu aperto da Annalena Tonelli e dalle sue compagne a Wajir, all'interno di quel compound che Annalena scelse di intitolare “Walaal Faraxan” (Fraternità della gioia). I lavori sono stati sostenuti dal "Comitato per la lotta contro la fame nel mondo", che perpetua l'opera di Annalena in Africa. In questo momento, a causa della pandemia, le scuole del Kenya sono state chiuse fino al 2021, quindi mancano solo i bambini ad occuparlo. Alla fine dell'emergenza potrà partire l'assistenza alla popolazione.

Il Centro è gestito, in questi anni, dalle Suore Camilliane.Suor Jenipher ha inviato le immagini della struttura e scrive: "A nome delle suore qui nella comunità e dei bambini, dei loro genitori e tutori, desidero ancora una volta cogliere questa opportunità ed esprimere la nostra sincera gratitudine per la vostra generosa donazione per il completamento della cucina e della sala da pranzo. Questo ci consentirà di avere un ambiente pulito e spazioso per la preparazione, la cottura e la distribuzione degli alimenti". Hanno collaborato l’associazione VolontariA, la cooperativa Paolo Babini, l’associazione Paolo Babini e la diocesi di Forlì-Bertinoro.