Università, per il Campus un nuovo concept di mensa: aperta fino a sera, sarà un luogo di studio e incontri

Un nuovo spazio mensa per il Campus universitario di Forlì. L'inaugurazione è avvenuta lunedì mattina nell'ambito del Programma Alma Mater Fest. L'area si trova nei locali di Piazzale Igino Lega 2. All'inaugurazione sono intervenuti Patrizia Mondin, direttrice di Er.Go, e i professori Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì, e Federico Condello, delegato dell’Ateneo per le studentesse e gli studenti.

Non più una mensa universitaria tradizionale, ma un servizio totalmente nuovo, aperto dalla mattina alla sera, dove sarà possibile mangiare, studiare, incontrare gli amici, organizzare iniziative ed eventi. Con l’inizio della bella stagione sarà fruibile anche l’area esterna, così da potere godere appieno del verde del Campus. Er.Go, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori della Regione Emilia-Romagna, ha affidato la gestione del servizio ad Aidoru, che già gestisce con successo il bar Volume del Campus di Cesena.

In questo momento non certo facile per gli operatori economici della ristorazione collettiva, Er.Go ed Aidoru hanno condiviso un progetto coraggioso, con l’obiettivo di creare un nuovo spazio pubblico che possa essere punto riferimento per la comunità universitaria forlivese e sia aperto a tutta la cittadinanza.

"La nostra popolazione studentesca - afferma Condello - ha bisogno non solo di nuovi spazi, ma anche di spazi nuovi: nuovi nella concezione, nelle finalità, nelle funzioni. L’iniziativa di cui oggi celebriamo l’avvio corrisponde perfettamente a queste esigenze: non è solo un luogo di ristorazione, ma anche un luogo di studio, di socialità, di sport. Dobbiamo puntare sempre più a una concezione ampia dei servizi e un’idea globale di “qualità della vita” studentesca. A nome dell’Ateneo ringrazio di cuore Er.Go per l’impegno generoso che ha consentito di realizzare in tempi eccezionalmente rapidi questo bellissimo spazio di incontro. Ringrazio il CUSB per il suo importante contributo e il Campus di Forlì per la sua costante volontà di accogliere al meglio studentesse e studenti”.

“Il Campus di Forlì saluta con grande favore e soddisfazione la nuova gestione del servizio ristorativo messa in campo da Er.Go - afferma Menegatti -. Siamo certi Aidoru sarà in grado di fornire un ottimo servizio ai nostri studenti, contribuendo a rendere ancora più vivo e dinamico il nostro Campus". Per Mondin, "questa apertura del servizio ristorativo del Campus di Forlì, tutt’altro che scontata, rappresenta veramente un nuovo inizio: finalmente realizziamo la piena valorizzazione di una bellissima struttura che, auspichiamo, possa assumere una sua compiuta identità grazie al contributo di tutta la comunità universitaria forlivese. Con queste iniziative Er.Go cerca di interpretare al meglio le linee di indirizzo della Regione Emilia –Romagna sui servizi agli studenti”.