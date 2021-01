Nuova ondata di maltempo sul forlivese: nevica oltre i 500 metri

Una nuova ondata di maltempo sta interessando in queste ore anche la Romagna. La pioggia si è trasformata in neve oltre i 500 metri, con fiocchi a falda larga anche a Premilcuore. Risulta percorribile nella vallata del Bidente la Provinciale 4 tra Campigna e Monte Falco, chiusa fino a lunedì mattina per la rimozione degli alberi caduti sotto il peso del manto bianco.



Anche sul crinale la neve è tornata a cadere abbondante. "Le attività per ripristinare la percorrenza nella sp94 si sono interrotte causa neve, seppur fossero iniziate di prima mattina da parte degli operatori della forestale e della provincia di Forlì-Cesena - aggiorna il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi - Continua a nevicare fino a circa 500 slm su tutto il territorio ma non si segnalano ulteriori disagi". Per l'Epifania non si escludono deboli precipitazioni nevose sui rilievi, mentre giovedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con possibili gelate.

Venerdì, informa Arpae, "si prevedono condizioni di relativa stabilità con assenza di precipitazioni. Successivamente lo scorrimento di un flusso umido in quota, su aria più fredda nei bassi strati, determinerà un aumento della nuvolosità con precipitazioni che, specie dalla serata di sabato e durante la domenica, potrebbero risultare nevose, oltre che sui rilievi a bassa quota, anche sulle pianure centro-occidentali. Lunedì, a causa dell'ingresso di aria più fresca dai quadranti settentrionali, non si esclude la possibilità di qualche breve nevicata anche sulla Romagna a quote di pianura".