Nuova ondata di maltempo sul Forlivese: preoccupano alcuni smottamenti

Nuova ondata di maltempo sul Forlivese. E le precipitazioni continuano i disagi nel territorio comunale di Santa Sofia. A fare il punto è il sindaco Daniele Valbonesi: "Risolte le interruzioni della linea elettrica e, quasi totalmente, del segnale tv, permangono sulla rete mobile di alcune società telefoniche. Iniziano invece a preoccupare alcuni movimenti franosi dovuti alla tanta pioggia accumulata".

"In particolare - dettaglia il primo cittadino - si segnala un problema sulla strada vicinale ad uso pubblico in località Bucchio. Un cedimento della strada verso valle ha prima interrotto l'acquedotto e poi ha reso necessario il restringimento della carreggiata. Si sono recati sul posto i tecnici comunali e da subito abbiamo coinvolto il consorzio di bonifica della Romagna. Continueremo a monitorare la situazione anche nelle prossime ore. Non ci sono segnalazioni che riguardino le strade comunali e provinciali".