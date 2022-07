Semplice, gourmet, al taglio e tonda: marito e moglie rinnovano i locali e aprono una nuova pizzeria al Foro Boario

Pizzetta al taglio o classica pizza tonda? Pizza semplice o gourmet? Ci si può sbizzarrire nella nuova pizzeria "Al Foro", aperta da alcuni giorni al Foro Boario di Forlì. A gennaio aveva chiuso la precedente gestione, poi Carmen Calabrese e Pasquale Leonardi, il marito - conosciuto perché pizzaiolo per molti anni alla Tegola - hanno deciso di acquistare i muri e iniziare la ristrutturazione del locale.

"I lavori di ristrutturazione sono stati lunghi perché i materiali non arrivavano - spiega Carmen - Abbiamo iniziato in gennaio e abbiamo terminato in luglio. E' stata dura, ma ce l'abbiamo fatta". Carmen e Pasquale, come detto, sono professionisti del settore. Hanno 15 anni di esperienza nel mondo della ristorazione, poi hanno gestito per 10 anni un bar con ristorazione. "Io mi annoio a fare le stesse cose - spiega Carmen - così, insieme a Pasquale, abbiamo deciso, nonostante il periodo non fosse dei migliori, di aprire una pizzeria d'asporto. Per ora abbiamo un po' di tavoli davanti per dare un punto d'appoggio a chi si vuole fermare. D'inverno abbiamo tre posti interni. Diciamo che è un locale ideale per lo street food, ottimo per le pizzetta da mangiare camminando oppure per le pizze da portarle a casa".

Le pizze sono molto particolari. Innanzitutto Carmen è molto attenta alle farine. Utilizza impasti ai cereali, con alga spirulina per chi ha problemi a mangiare farina bianca, raffinata. L'impasto con la spirulina ha meno glutine e la rende più digeribile. Poi, oltre alle classiche pizze, ogni tanto Carmen crea i suoi capolavori: pizza al vitello tonnato, al rosbeef, con salsa di ricotta ed erba cipollina, ai gamberi, con la parmigiana vera all'interno. "Uso la pizza come fosse un buon contenitore - spiega Carmen - poi la farcisco con ottimi primi piatti: cappelletti, gnocchi alla sorrentina..."

Molto attenta ai particolari, Carmen ha voluto acquistare un forno di ultima generazione. "Io ho lavorato anche con il forno a legna - spiega Carmen -, ma la cottura purtroppo non è sempre uniforme e a volte non è il massimo. Con questo forno elettrico, a parte il risparmio energetico, cuoce molto bene la pizza e il risultato è davvero ottimo". Al Foro è aperto dalle 17 alle 22 tutti i giorni, ma a settembre è probabile che decida di istituire un giorno di riposo e provare a restare aperti anche a pranzo.

Carmen esprime anche grande soddisfazione per il progetto di ristrutturazione del Foro Boario. "C'è l'idea di rinnovare i locali più vecchi e di valorizzare tutta la zona - conclude - E ho sentito dire anche che sarà un punto dove verranno installati i mercatini, penso siano quelli di Natale. Insomma, per ora, sembra una scommessa che valeva la pena accettare".