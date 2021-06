Nuova rotonda di Porta Ravaldino, Mezzacapo: "Previsti miglioramenti per ciclisti e pedoni"

"La fase sperimentale della rotatoria di Porta Ravaldino sta facendo emergere come la nuova opera abbia già apportato significativi miglioramenti in termini di fluidità della circolazione e sicurezza per gli utenti. Inoltre ha permesso di individuare come necessari ulteriori interventi per potenziare ulteriormente la sicurezza di pedoni e ciclisti". Il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo interviene sulle modifiche alla viabilità di via Giovanni dalle Bande Nere e viale Salinatore, punta all’obiettivo di riqualificare e rifunzionalizzare l'area di Porta Ravaldino.

"Le valutazioni emerse dal monitoraggio - prosegue il Vicesindaco - sono in fase di elaborazione da parte degli Uffici Tecnici interessati che stanno esaminando il tutto per adottare ulteriori azioni migliorative, tenendo conto di competenze ed esperienze professionali in materia e del fondamentale confronto avviato con cittadini, residenti e operatori. In particolare risulta necessario provvedere ad alcuni elementi migliorativi per la protezione di pedoni e ciclisti, ad esempio attrezzando maggiormente i passaggi e i percorsi a loro riservati in prossimità della rotatoria".

"Sarà inoltre fondamentale potenziare le forme di dissuasione della velocità, per garantire in quest’area cruciale per il traffico cittadino sempre più sicurezza e fluidità costante, senza interruzioni e quindi più efficiente. La decisione di adottare una fase di sperimentazione in questa come nelle principali nuove opere in via di realizzazione - conclude Mezzacapo - risponde a un metodo operativo che ci siamo dati e che a nostro avviso è estremamente importante perché permettere di procedere per gradi, di acquisire consapevolezza alla luce dei fatti e di prevedere interventi migliorativi prima dell’assetto definitivo".