Cava, la rotonda di via Padulli diventerà definitiva: ecco come cambierà col nuovo progetto

Semaforo verde per la realizzazione definitiva della rotonda in viale Bologna, all'altezza dell'incrocio con via Padulli, alla Cava. La giunta comunale, riunitasi il 19 maggio scorso, ha deliberato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'opera che avrà un costo stimato in 570mila euro. Al momento l'ex incrocio è regolato da una rotonda sperimentale, che, si legge nella relazione tecnica, "era stata progettata evitando espropri", mentre la nuova - che sarà realizzata da Forlì Mobilità Integrata - vedrà la presenza di isole spartitraffico.

La realizzazione di una rotonda si è reso opportuna in quanto, come viene evidenziato nel documento allegato alla delibera, "l'intersezione ha assunto sempre maggiore importanza", venendo "interessata da notevoli flussi di traffico legati all’uscita-ingresso della Tangenziale di Forlì (l'ex asse di Arroccamento per intenderci, ndr), insistente su via Padulli". In particolare l'incrocio era teatro di incidenti e code, "dovute specialmente alle svolte in sinistra da via Padulli in viale Bologna".

La nuova rotonda avrà forma ellittica, con una corona di circolazione di larghezza variabile tra 9 e 12 metri, ripartita in due corsie, e isola centrale dal diametro di 22 metri. La realizzazione terrà conto delle esigenze di pedoni e ciclisti: sono infatti previsti nuovi attraversamenti pedonali su tutti i bracci della nuova rotatoria, mentre sia sul lato nord che sud viene confermato il percorso ciclopedonale. Questi percorsi saranno separati dalla carreggiata della rotonda da un cordolo di 50 centimetri di larghezza. Verrà rafforzata l'illuminazione, con tre lampioni a led sulle isole di traffico e ulteriori lampioncini a servizio dei percorsi ciclopedonali.