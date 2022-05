Nuova scuola senza finanziamenti del Pnrr, bagarre in Consiglio: "Cittadini illusi". L'assessore: "Cercheremo altre risorse"

Polemica in Consiglio comunale per il mancato finanziamento coi fondi del Pnrr del rifacimento della scuola media Benedetto Croce, il cui progetto per 8,3 milioni si è classificato al terzultimo posto nella graduatoria dell'Emilia-Romagna e fuori quindi dagli interventi beneficiari dei fondi europei.

Per Massimo Marchi, consigliere di Italia Viva il rifacimento della scuola “sarebbe stato di difficile realizzazione nei tempi richiesti, entro giugno 2026 come prevede il Pnrr. Ma da quasi 60 anni questa scuola è una struttura provvisoria”. Per Marchi c'è un “fallimento, si dica ora in quali tempi e termini si intende portare avanti il progetto o se il progetto torna nel cassetto”. Affondo anche da Elisa Massa (Pd): “Sono stati annunciati interventi che non ancora finanziati. Ora 448 bambini e 18 classi torneranno in questa scuola il prossimo anno scolastico senza risposte”.

Il tema è stato trattato in una serie di question time nel corso del Consiglio comunale di lunedì pomeriggio. Nel dibattito, dall'opposizione, è intervenuto anche Jacopo Zanotti: “I cittadini sono stati illudersi che un bene primario come la scuola, Benedetto Croce doveva essere ristrutturata di lì a poco e poi, nell' arco di pochi mesi, leggono che il loro progetto è arrivato terzultimo, queste sono vostre responsabilità e ne risponderete davanti cittadini di Forlì”.

Per l'assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani “la Benedetto Croce rimane una nostra priorità, non si realizzerà con i tempi del Pnrr e senza togliere risorse a progetti già finanziati”. Per Cicognani “il progetto è stato valutato ed era ammissibile, ma non ha vinto perché non ha preso i punti necessari perché fortunatamente per il ministero era quella struttura messa 'meno peggio' di quelle che hanno vinto”. E conclude: “E' una nostra priorità. Presenteremo il progetto ad altri bandi, ma con i dovuti tempi e andremo avanti con la ricerca dei finanziamenti, anche con un mutuo, se serve”.