Lotta ai tumori, l'associazione Loto ha una nuova sede: sportello d'accoglienza in ospedale

L'associazione Loto, impegnata nella lotta contro i tumori, ha una nuova sede. E si trova all'ospedale "Morgagni-Pierantoni", negli ambulatori della Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dottor Luca Savelli. L'inaugurazione è avvenuta venerdì mattina alla presenza tra gli altri di Elena Vetri, del direzione sanitaria del presidio di Forlì; del dottor Stefano Maitan, direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione; di Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì; e di Barbara Rossi, assessora al Welfare. La nuova sede svolgerà attività di sportello per accoglienza ed orientamento delle pazienti al secondo piano del Padiglione Vallisneri (ambulatori di Ginecologia ed Ostetricia) nelle giornate di martedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15 alle 18 (il numero di telefono da contattare è lo 0543 – 731372, attivo solo il giovedì dalle 15 alle 18, mentre indirizzo e- mail è insiemeforli@lotonlus.org).

"Questo evento - spiega il dottor Andrea Amadori, responsabile del percorso Oncoginecologico e Comitato Territoriale Loto Forlì - contribuisce significativamente all’ulteriore crescita qualitativa del percorso Onco - Ginecologico del nostro Ospedale. Loto è l’associazione di pazienti più diffusa in ambito nazionale per l’assistenza delle pazienti che lottano contro i tumori ginecologici. Presente, e più che mai attiva, dal 2020 (anno della istituzione del Comitato Loto Forlì) ha come responsabile Scientifico il sottoscritto. In questi anni l’Associazione, in autonomia o in partnership con Ior e Associazione Dino Amadori, ha organizzato numerose iniziative per sensibilizzare la popolazione a sostenere i propri servizi. Presente a Forlì anche in centro città, con una sede istituita nel 2022, Loto è da oggi quindi presente anche in Ospedale, sede principale, dove svolgerà appieno la sua missione, costituendo elemento fondamentale e imprescindibile lungo il percorso di cura e svolgendo la propria attività di supporto a sostegno delle assistite, dei medici e delle infermiere".

I principali obiettivi illustrati all’inaugurazione da Manuela Bignami e Roberta Marescalchi (Loto nazionale), Liviana Lombardi (referente territoriale LLoto Forlì), dalle volontarie, dal dottor Savelli, dal dottor Amadori e dalle volontarie, sono di “fornire informazioni adeguate ed aggiornate alle pazienti, orientarle verso percorsi di sostegno psicologico, fisico, estetico, aiutare le famiglie a supportare i loro cari ad affrontare e superare la malattia”. Durante l’inaugurazione è stata scoperta dal dottor Maitan una targa dedicata a Tamara Roi, una giovane collega anestesista dell’ospedale di Forlì che ha lottato contro una di queste neoplasie, scomparsa alcuni anni fa.

"Oltre alle tante iniziative di sensibilizzazione già realizzate da Loto a Forlì - spiega Liviana Lombardi - ne abbiamo già in programma molte altre. La prima in calendario si terrà giovedì 9 marzo alle 18 con un corso di cucina naturale, “Il Gusto della salute”, presso il Centro Taognam, in via Bruni 10 a Forlì. Il corso sarà tenuto dalla nutrizionista Monia Talenti e per informazioni si può contattare il 329/7546860. Previste anche, per il futuro, iniziative di Nordic Walking e corsi di meditazione per pazienti e famiglie. Inoltre nella nuova sede verrà offerto un servizio di estetica oncologica a cura delle estetiste dell’Associazione Apeo (Associazione Professionale Estetica Oncologica) che collaborano con Loto"