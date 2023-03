Nuova sede per la Guardia Medica di Forlì: l'ambulatorio in ospedale

Nuova sede per l'ambulatorio della Continuità Assistenziale di Forlì. Da sabato 4 marzo infatti la Guardia Medica si trasferirà dalla sede di via Bologna 69-A al Piano seminterrato (-1) del Padiglione Morgagni dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni", nella sede degli Ambulatori dell'ortopedia. L'ambulatorio è attivo nei giorni festivi e prefestivi, con accesso diretto, dalle 11 alle 16, e, in altri orari, solo su prenotazione telefonica al numero 800533118.