Nuova tappa a Bertinoro per l'Ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar

Il sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni, insieme all'assessore Sara Londrillo e la presidente del Consiglio Comunale Wilma Giorgetti hanno accolto mercoledì in Comune l'Ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, tornato a far visita a Bertinoro a pochi mesi dalla fine del suo mandato, in scadenza il prossimo settembre. "Il legame di Bertinoro con Israele è molto forte perché il nostro borgo ha ospitato una comunità ebraica molto vasta, di cui restano testimonianze nel quartiere "la Giudecca"", ricorda il primo cittadino.

"Alla metà del XV secolo qui nacque Ovadyah Yare, rabbino e tra i maggiori commentatori della Mishnah, conosciuto ancora oggi in tutto il mondo come " il Gran Bertinoro" - ha proseguito Allegni -. Auspico che da questo positivo rapporto possa nascere non solo una progettualità dal forte valore culturale, ma anche la voglia di favorire un dialogo tra le religioni, nel rispetto di ognuna di esse e dei popoli del Mediterraneo, sfruttando la presenza del nostro Museo".