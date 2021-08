Un percorso più diretto e lineare: cambia la viabilità in una via del centro storico

Cambia la viabilità in un'arteria del centro storico di Forlì. Da venerdì sarà invertito il senso di marcia di un tratto di via Episcopio Vecchio, tra la via San Giovanni Bosco (altezza piazzetta Garbin), via Maioli. Saranno quindi attivati in via Episcopio Vecchio due sensi di marcia contrapposti, ed entrambi confluiranno il traffico in via Maioli, che essendo a senso unico verso la via Dei Mille consentirà l'uscita dalle vie del Centro Storico, proseguendo in via Emilio Dandolo e via Battuti Rossi.

Con questa modifica sarà attivata anche la precedenza di marcia per chi transita in via Maioli. La zona dell’Istituto Salesiani “Orselli” sarà così raggiungibile attraverso un percorso più diretto e lineare, provenendo da via della Grata, via San Giovanni Bosco e via Episcopio Vecchio (tratto con senso di marcia modificato). La viabilità nei pressi del plesso scolastico “Dante Alighieri” rimarrà invariata.