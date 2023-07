Partiti i lavori in Corso della Repubblica: nuova viabilità, ecco la mappa e le informazioni utili

Sono iniziati i lavori Hera di estensione della rete teleriscaldamento in Corso della Repubblica. Il cantiere consiste nella posa di un tubo della lunghezza di 65 metri nel tratto compreso fra l’incrocio di via Laziosi, dove è stato ultimato il primo tratto e contestualmente al teleriscaldamento vengono rinnovate le reti acqua e gas, e quello di via Cignani, e nella posa dei cavidotti per reti tecnologiche. La durata prevista dei lavori, che saranno realizzati grazie a un investimento di circa 900mila euro, è di circa 40 giorni, tempistica subordinata ai ritrovamenti archeologici quindi in pieno periodo estivo per minimizzare gli impatti sulla viabilità.

Il cantiere rientra nel progetto di estensione della rete teleriscaldamento a servizio del Tribunale di Forlì e di un istituto bancario, che prevede complessivamente la posa di circa 400 metri di condotte su Corso della Repubblica, via Laziosi, via Cignani e via Da Brescia, dove sarà rinnovata anche la rete acquedottistica. A regime il progetto permetterà di decarbonizzare i consumi termici del territorio cittadino, consentendo una rilevante riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli ossidi di azoto in ambito urbano e di ridurre le centrali termiche e quindi i punti di immissione in atmosfera.

Le variazioni alla viabilità

Il cantiere comporterà variazioni alla viabilità sulle vie Cignani e Cairoli e su Corso della Repubblica a mano a mano che i lavori procederanno. In particolare a partire dalle ore 8 del 19 luglio alle ore 18 del 6 agosto limitatamente al solo tratto interessato, individuato sul posto tramite apposita segnaletica che sarà installata da mercoledì.

Le variazioni alla viabilità, che prevedono l'istituzione temporanea, in Corso della Repubblica del divieto di transito per chiusura della carreggiata stradale nel tratto compreso tra Via San Pellegrino Laziosi e Via Carlo Cignani (escluse), prevedono l'inversione del senso di marcia, a partire dall’incrocio con Via Laziosi all’incrocio con Via Fortis, istituendo la direzione da Via Pellegrino Laziosi a Via Alessandro Fortis, con conseguente obbligo di svolta in via Fortis.

In Via Antonio Fratti è previsto il doppio senso di marcia, nel tratto compreso fra via G. Regnoli e via F. Nullo, con conseguente divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della carreggiata nel tratto in oggetto. In Piazza XX Settembre è previsto il dppio senso di marcia, nel tratto compreso fra via G. Regnoli e via Arnaldo Da Brescia; e il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della carreggiata nel tratto in oggetto (destinato al transito dei veicoli).

In via Arnaldo Da Brescia è previsto l'inversione del senso di marcia per tutta la sua estensione; mentre in Via Carlo Cignani l'inversione del senso di marcia nel tratto compreso fra corso della Repubblica e via Arnaldo da Brescia. Per raggiungere il Tribunale è necessario accedere da Corso Mazzini, girare a sinistra per via Antonio Fratti, attraversare la via Giorgio Regnoli e giungere in piazza XX Settembre. Per raggiungere a sua volta Corso della Repubblica occorre imboccare via Arnaldo da Brescia (ora modificata in senso inverso) e, una volta raggiunta la via Carlo Cignani, si potrà girare a destra in direzione corso della Repubblica.