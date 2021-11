Nuovo volto per via Correcchio: una pista ciclabile protetta e una rotonda all'incrocio pericoloso

Nuovo volto per via Correcchio. Si sono infatti conclusi i lavori che prevedevano la realizzazione di una pista ciclabile tra via Orceoli e via Costanzo II ed una rotonda in corrispondenza dell'intersezione con via Bernale. Entra nel dettaglio l'assessore con delega alla Mobilità, Giuseppe Petetta: "I lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Correcchio sono iniziati, per il primo lotto, nell’autunno del 2020 per concludersi in queste settimane con il secondo lotto e la predisposizione della rotatoria provvisoria nei pressi del cimitero".

"Il progetto prevedeva la realizzazione di un percorso ciclabile della lunghezza di circa 660 metri, al fine di collegare la via Bertini con la Via Costanzo II - prosegue -. Precisamente l'intervento si proponeva di ridurre l'incidentalità creando un collegamento ciclabile in sicurezza, dedicato da e verso la zona industriale di Coriano. Si tratta di un percorso protetto, che conduce in sicurezza gli utenti al cimitero di quartiere, ma che allo stesso tempo collega la zona industriale con la parte residenziale del quartiere".

Con questo intervento, conclude Petetta, "la zona industriale è collegata alla parte principale della città attraverso una rete di piste ciclabili urbane, favorendo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro in bici in sicurezza".