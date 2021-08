Nuova vita per l'anfiteatro del quartiere Cava: "Ora recupereremo quello del parco di via Dragoni"

Completati i lavori di recupero e riqualificazione dell'Anfiteatro presente nell’area verde centrale del Quartiere Cava. Si tratta di una struttura di particolare importanza che necessitava, da tempo, di un significativo rinnovamento. “Siamo molto soddisfatti dell'ottimo lavoro che è stato realizzato – spiegano in una nota dal Comune – perché permette a questo luogo di continuare a svolgere nel modo migliore possibile il proprio ruolo di punto di riferimento per le attività ricreative e sportive, di centro operativo per ospitare feste, manifestazioni ed eventi. Sarà ora possibile, per tutti, tornare a fruire in sicurezza e decoro di un Anfiteatro che è profondamente legato all'identità del luogo e degli abitanti di questa zona della città. Proseguendo nell'impegno di ascoltare le voci del Quartiere e di rapportarci con i cittadini e con le realtà associative, la prossima tappa sarà la riqualificazione dell'Anfiteatro del Parco di via Dragoni, altro elemento pulsante di attività sportive, culturali e ricreative. Il nostro obiettivo è di vederlo completato entro l'autunno e sono certo che i tecnici comunali sapranno anche in questo caso esprimere al massimo la professionalità e impegno di cui stanno dando prova”.